El PSOE-A apunta a Moreno Bonilla como “principal culpable” de la “precaria” situación de la juventud andaluza: “Ni una sola propuesta para mejorar su vida”

Verónica Pérez ha lamentado que solo 12 de cada 100 jóvenes pueden emanciparse en Andalucía, según los datos del Consejo de la Juventud

La diputada socialista Verónica Pérez ha apuntado a Moreno Bonilla como “principal culpable” de la “precaria” situación que viven los jóvenes en Andalucía, ante la que Moreno Bonilla no ha hecho “nada”. “No hay apuesta política, ni una sola propuesta ni iniciativa para mejorar su vida”, ha criticado.

Pérez ha lamentado que, según el último informe del Consejo de la Juventud publicado esta semana, tan solo 12 de cada 100 jóvenes andaluces de entre 16 y 29 años puedan emanciparse, registrando el segundo peor dato de España tras Castilla y León.

Los “desalentadores” datos de este informe confirman que “desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta la vida de juventud andaluza ha empeorado”. “Tienen talento, capacidad y formación, y necesitan también tener la garantía de un futuro mejor, y para eso se necesita apuesta política que, en estos momentos, Moreno Bonilla no está dándoles”, ha denunciado la diputada socialista.

Las causas de la baja tasa de emancipación se sitúan, según el Consejo de la Juventud, en el “abusivo precio de la vivienda o en las precarias situaciones laborales de los jóvenes andaluces”, que son quienes “peores condiciones sufren de toda España”, ha apostillado.

En este sentido, la socialista ha recordado que Moreno Bonilla es el “principal causante” de que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Andalucía tengan un coste de hasta 350.000 euros, “siendo inaccesibles para la mayoría de la juventud andaluza” por las “precarias condiciones laborales que sufren”.

En contraposición, Verónica Pérez ha destacado la “decidida apuesta” del PSOE de Andalucía para que los “jóvenes andaluces tengan un futuro mejor”, y ha recordado que llevan años exigiendo al gobierno de Moreno Bonilla un plan integral prioritaria para ofrecer a la juventud oportunidades en su tierra, con más y mejor formación, empleos de calidad y viviendas asequibles.