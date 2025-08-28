La Guardia Civil y la Policía Nacional de Almería desarticulan un grupo criminal con carácter internacional

A los detenidos se les imputa un total de 22 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos en toda la provincia de Almería cometidos en el mes de mayo de 2025, además de los de tráfico y cultivo de drogas

Los vehículos eran seleccionados por los autores a conciencia, procediendo a la sustracción de volantes, pantallas y otros elementos fundamentales del interior del vehículo

Operación “VAIRAI”. La Guardia Civil y la Policía Nacional de Almería, en su permanente vigilancia sobre la actividad criminal en la provincia, especialmente en la referente a la cometida en el seno de organizaciones criminales, detectó en el mes de mayo del presente año, un incremento sustancial de delitos de robo en interior de vehículos. El dato más significativo sería que los autores se encontrarían especializados en el robo en el interior de esta marca del automóvil, sustrayendo principalmente los volantes, las pantallas de interacción del interior del vehículo, así como otros elementos electrónicos del mismo.

Por este motivo se activó la denominada Operación “VAIRAI”, dentro de la cual, y gracias a la ardua investigación conjunta realizada por los dos cuerpos policiales, se estableció una línea de investigación exitosa, desembocando en la identificación de un grupo de ciudadanos de nacionalidad Lituana afincados en la provincia almeriense, tratándose de los autores materiales de hasta un total de 22 robos con fuerza en interior de vehículo.

Una vez identificados los autores, se procedió a establecer un dispositivo operativo en el que se interceptó un vehículo en la autovía A7, con la ayuda de efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Almería, donde viajaban parte de los integrantes del grupo criminal investigado. Fruto de dicho operativo, se pudo detener a dos individuos integrantes del grupo criminal investigado, así como localizar en el interior del maletero del vehículo, un total de 146 esquejes de marihuana, indicio que habría la nueva hipótesis de que se estarían dedicando igualmente al cultivo y tráfico de marihuana.

Con parte de los integrantes del grupo criminal detenidos en dependencias oficiales, se solicitó al Juzgado de Vera que entendía de la causa, la entrada y registro en el domicilio del detenido vinculado principalmente al robo de los vehículos, sito en la localidad de Retamar (Al), el cual se llevaría a cabo a la mañana siguiente por efectivos de ambos cuerpos policiales, realizando la entrada por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Almería.

En el registro del inmueble, se localizaron gran cantidad de herramientas altamente especializadas en la apertura y sustracción de automóviles (cuñas neumáticas, ganzúas, dispositivos de manipulación electrónica de centralitas, llaves de volante, etc.), hecho que refutaba que los detenidos estaban especializados en este tipo de actividad delictiva. Del mismo modo, se localizó documentación de identidad lituana, que presentaba características potenciales de ser falsificaciones, por lo que, una vez realizadas las oportunas comprobaciones periciales, los detenidos también podrían estar incurriendo en un delito de falsedad documental.Esta documentación sería utilizada por los detenidos para dificultar la actividad policial sobre ellos y no ser identificados de manera fidedigna.

Finalizado este primer registro, la fuerza actuante tenía conocimiento de que los investigados hacían uso de un inmueble en la localidad de Retamar (Al), y que, partiendo de los indicios previos de la aprehensión de esquejes de marihuana, podría estar siendo utilizado por estos para el cultivo de sustancia estupefaciente. Por tales motivos, se procedió por parte de ambos cuerpos policiales a la entrada y registro de este inmueble, localizando en el interior del mismo un gran cultivo indoor de marihuana dividido en varias estancias en el que se hallarían un total de 100 plantas de marihuana en avanzado estado de floración. Para el cultivo, lo detenidos se habrían valido de un enganche ilegal a la línea eléctrica, motivo por el cual estarían incurriendo en un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Como resultado de esta acción policial se ha logrado la desarticulación del grupo criminal internacional con la detención de tres personas de origen lituano, las cuales habrían constatado una gran especialización delictual en el robo en interior de vehículos, empleando para ello herramientas y conocimientos mecánicos avanzados. A través de inteligencia policial, se tendría conocimiento de que estas piezas de vehículos sustraídas serían enviadas a países del este de Europa donde serían vendidas e introducidas en el circuito legal de esos países.