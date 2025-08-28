AEDAS Homes se aproxima a las 1.000 viviendas en Granada con el nuevo proyecto Nura

Susana Muñoz Bolaños

La compañía comienza la comercialización de esta promoción de 65 viviendas -incluidos áticos y bajos con jardín- de 2 y 3 dormitorios con terrazas a partir de 10 metros cuadrados.

El residencial disfrutará de zonas comunes diferenciales en la zona: piscina, jardines, espacio de juegos infantiles, coworking, gimnasio y aparcamiento para bicicletas.

Jesús Muñoz, Gerente de Promociones de AEDAS Homes:“Nura responde a las expectativas del comprador actual, que busca una vivienda eficiente, cómoda y bien comunicada”.

AEDAS Homes, promotora residencial de referencia a nivel nacional, continúa creciendo en Granada con el lanzamiento de su duodécima promoción: Nura.Con este nuevo proyecto de arquitectura de diseño,la compañía se aproxima ya a las 1.000 viviendas lanzadas en total en la ciudad nazarí -de las que ya ha entregado más de 800 unidades- y se alza como la principal promotora de viviendas de Granada.

“Nura llega al mercado en un momento de gran necesidad de vivienda en Granada, donde hay una sólida demanda que choca con una escasez de oferta”, afirma Jesús Muñoz, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Granada, quien señala cómo el proyecto ha levantado gran expectación antes incluso de salir a la venta, como se refleja en el largo listado de decenas de interesados registrados.

Jesús Muñoz especifica que este proyecto responde a una demanda que valora, especialmente, la calidad constructiva, el diseño contemporáneo y las zonas comunes. “Estamos hablando de un producto muy completo que responde a las expectativas del comprador actual, que busca una vivienda eficiente, cómoda y con una excelente comunicación”, indica.

La nueva promoción de AEDAS Homes en Granada, que se encuentra junto a losgrandes residenciales de la compañía Taracea(230 viviendas ya entregadas) y Talabar(primera fase con 60 unidades en periodo de entrega y una segunda fase con 58 unidades ya en construcción), acogerá 65 viviendas, incluidos áticos y bajos con jardín, de 2 y 3 dormitorios, con cocinas abiertas al salón, trastero y garaje, y todas con amplias terrazas a partir de 10 metros cuadrados -algunas con espectaculares vistas a Sierra Nevada-.

Como remarca el Gerente, “la promoción Nura dispondrá de zonas comunitarias diferenciales en la ciudad: piscina, áreas ajardinadas, espacio de juegos infantiles, coworking, gimnasio y aparcamiento para bicicletas”. “Y también representa un baluarte de sostenibilidad gracias a su fachada industrializada, que permite una construcción más eficiente y una notable mejora en el aislamiento térmico. Además, contará con sistemas como aerotermia para el agua caliente sanitaria o doble acristalamiento, unas medidas que le harán obtener una elevada certificación energética”.

La Alquería, un pulmón verde

La ubicaciónrepresenta otro de los puntos fuertes de Nura. La promoción se encuentra en La Alquería, un nuevo barrio situado a un paso del centro de la ciudad que acoge todos los servicios necesarios: desde colegios hasta supermercados pasando por centros deportivos y ofertas de ocio. Además, la promoción está junto al amplio parque de La Alquería, un gran pulmón verde de más de 110.000 metros cuadrados para disfrutar al aire libre; y a tan sólo 15 minutos andando al centro de Granada y de la estación del AVE. Esta zona también ofrece rápidas conexiones a la autovía A-44 en coche y cuenta con varias líneas de autobús a unos 200 metros de la promoción para quienes prefieren el transporte público.

“Este nuevo barrio ganará además muchos enteros en un futuro próximo con el proyecto de integración de las vías del tren en la ciudad, ya en marcha. Esta actuación servirá para fortalecer la conexión de este barrio con el centro de Granada”, concluye Jesús Muñoz.

Principal promotor en Granada

Con el lanzamiento de Nura, AEDAS Homes se reafirma como el principal promotor de viviendas en la ciudad, donde ya ha puesto en el mercado una docena de promocionescon 943 viviendas libres y protegidas en la zonas oeste y norte. Actualmente, además de Nura, la promotora tiene en comercialización y construcción Talabar II, con 58 viviendas, y cuya fecha prevista de entrega se prevé para el primer trimestre de 2027, también en Ferrocarril Oestes.