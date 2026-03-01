La IV Torneo Indalo de Debate y Oratoria de la UAL confirma su prestigio nacional con el más alto nivel

Muy igualada competición durante viernes y sábado, vuelve a reunir a una veintena de equipos de toda España y alza campeón a la ADR Indalo, con un equipo de la Universidad de Salamanca en segunda posición y plaza para la LEDU

El IV Torneo Indalo, organizado por el Club de Debate y Oratoria de la Universidad de Almería, ha cerrado para toda España un intenso mes de febrero en lo que respecta a esta disciplina. Con el paso de las ediciones anteriores ha sabido consolidarse en el calendario nacional y ganarse un merecido prestigio que se ha confirmado durante este viernes y sábado, 27 y 28 de febrero. Se ha desarrollado íntegramente en el campus de la UAL, con la final emitida en directo vía streaming desde el Auditorio. La pregunta sobre la que ha girado todo ha sido ‘¿Están las universidades españolas comprometidas con la integración de personas con discapacidad más allá de la regulación de la UE?’. Como viene siendo habitual, ha sido clasificatorio para la Liga Española de Debate Universitario y tiene como germen el Aula de Debate y el impulso del Vicerrectorado de Estudiantes de la UAL.

A través de cinco rondas clasificatorias con sistema suizo, que ha medido a equipos de nivel parecido y ha permitido equilibrio en la competición, más una emocionante fase final de cuartos, semifinales y final, se ha alzado ganador el equipo de la ADR Indalo, al que ha seguido el ADUSAL 1, una de las formaciones presentadas desde la Universidad de Salamanca. Al no representar Indalo a ninguna universidad, ADUSAL 1 ha conseguido algo más que el subcampeonato, puesto que ha obtenido plaza para la LEDU 2026. El resto de galardones han sido para Jesús Gómez ‘Capi’ como mejor orador, perteneciente al equipo ganador, para Cyan González como mejor introducción, en su caso integrante del equipo segundo clasificado, además de para Martín Llach como mejor R1, Marta Heredia como mejor R2 y Álvaro Pineda como mejor conclusión. La dotación en premios este año ha sido de 2.000 euros.

Ha presidido la final Encarna Carmona, vicerrectora de Estudiantes, quien no ha dudado en valorar el torneo de modo muy positivo, partiendo desde su mismo origen: “Nuestro Club de Debate es un lujo para la Universidad de Almería”. Ha destacado que esa sea ya la cuarta edición del Indalo, “que cita a un montón de equipos de toda España y es un torneo clasificatorio de la liga universitaria de debate”. Ha felicitado a los organizadores, que “lo hacen con mucho esmero, con ayuda del equipo del vicerrectorado, pero son ellos básicamente los que se distribuyen, se organizan… y lo hacen de forma ejemplar”. Ha puesto también el foco en que por parte de la UAL se prefiere dar prioridad en la participación “a los nuevos estudiantes que se meten en la formación del Aula de Debate, para que empiecen aquí, en casa, a mostrar sus habilidad de debate”. Así, “no compite por la Universidad de Almería un equipo ‘senior’, sino gente que empieza ahora, y han quedado muy bien, porque han ganado dos de los cinco debates que han hecho”.

No ha querido Carmona dejar de reseñar la relevancia de la temática propuesta: “La pregunta es estratégica, de hecho, para los vicerrectorados de Estudiantes y de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, que apuestan por hacer actividades conjuntas, y esta era una manera de hacer reflexionar a los estudiantes sobre las políticas de inclusión en la universidad”. Por último, ha definido de manera rotunda lo que supone para la UAL este evento: “Es un orgullo que la Universidad de Almería pueda acoger un torneo de debate universitario de esta calidad, y también mostrar que las competencias transversales se entrenan de muchas maneras, no solo la oratoria y el pensamiento crítico, sino el compañerismo, habilidades de comunicación social, etcétera; aquí hay una hermandad estupenda entre los compañeros, se compite elegantemente, y con una serie de valores éticos para ellos de aceptar a los ganadores, de compartir, de reconocer a los premiados, y es un gusto verlos”.

El presidente del Club de Debate y Oratoria de la UAL, Matteo Venettoni, ha estado en el eje de la organización: “La sensación es muy positiva, principalmente porque es lo bueno que reúne debate, que reúne gente de toda España, comprometida y apasionada de esta disciplina”. Ha agradecido que “han venido a Almería, con lo complicado que todos sabemos que es llegar a Almería, tanto los participantes como los jueces, se han esforzado mucho y han puesto todo el empeño que tenían”. Respecto a los debatientes, “todos se han preparado muy bien el torneo durante un largo mes, con una pregunta muy importante, pero muy densa también de preparar”. En cuanto a los jueces, les ha agradecido “el esfuerzo que supone trasladarse a Almería” y “el aportar a este torneo de debate, que lo hacen simplemente por corazón y por devoción, para que el circuito siga creciendo y se siga estableciendo”.

Ha ofrecido los números más relevantes, “18 equipos de toda España, evidentemente una gran parte de Andalucía, por el tema de proximidad y transporte, pero han venido equipos de Madrid, han venido equipos de Galicia, han venido equipos de Salamanca…, es decir, que al final en un torneo nacional se movilizan siempre muchos equipos de todo el país”. Venettoni ha insistido en que “en esta edición concretamente hemos tenido la suerte de tener una gran variedad de representación nacional”. Por último, y dando su valoración sobre el nivel general, no ha podido ser más claro: “Una pasada”. Más en detalle, “ha sido muy reñido, con equipos muy buenos, muy entregados, pero lo que hemos visto principalmente es un nivel muy, muy, muy elevado dentro del torneo, debates muy aguerridos, muy peleados, muy disputados todos, lo que denota precisamente el gran nivel de todos los equipos y también el gran trabajo que tienen detrás”.