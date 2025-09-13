La Junta anuncia la puesta en marcha en lospróximos años del grado en Comunicación Audiovisual y Digital en el campus de Jerez

Villamandos participa en la inauguración de la primera edición de

los Cursos de Verano de Jerez impulsados por la UNIA, la UCA y el

Ayuntamiento

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez

Villamandos, ha anunciado que el nuevo grado en Comunicación Audiovisual y Digital

se pondrá en marcha en los próximos años en el campus de Jerez, teniendo en cuenta

que esta enseñanza se encuentra aprobada por la Junta en la nueva programación

académica. Dicho grado se impartirá conjuntamente con la Universidad de Almería.

Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración de la primera edición de los Cursos

de Verano que acoge Jerez de la Frontera, gracias al acuerdo de colaboración suscrito

por el Ayuntamiento, la Universidad de Cádiz (UCA) y la Universidad Internacional de

Andalucía (UNIA).

En su intervención, Gómez Villamandos ha asegurado que este curso será “decisivo”,

ya que es el primero en el que comienzan a impartirse las nuevas titulaciones

acordadas en la nueva planificación de enseñanzas que se implantará en el sistema

público universitario durante el periodo comprendido entre 2025 y 2028, permitiendo la

actualización de una oferta que “llevaba congelada casi tres lustros”, ha apostillado.

En ese contexto, el consejero de Universidad ha señalado que esa nueva cartera de

titulaciones “ofrecerá una formación de calidad y se ajustará, a través de la

especialización, a las necesidades del mercado para garantizar los más altos índices

de empleabilidad”.

En concreto, para este curso 2025/2026 son al menos 40 nuevas enseñanzas las que

estrena el sistema público universitario. De ellas, la UCA desarrollará un grado

conjunto en Economía Azul Sostenible (‘Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy’),

que “constituye el primer grado internacional coordinado por una universidad

andaluza”, según ha aclarado el consejero. A ello se suman siete másteres y un

doctorado. Además de ese grado que se implanta en el marco de la alianza europea

SEA-EU, otros dos de esos títulos tienen carácter internacional, un aspecto que ha

sido destacado por Gómez Villamandos.

En el campus de Jerez, la Universidad de Cádiz desarrollará el máster

interuniversitario en Derecho Digital, que coordina la Universidad de Málaga y que ofertan también las instituciones académicas de Almería, Córdoba y Jaén.

Precisamente, el titular de Universidad ha querido destacar la pujanza experimentada

por el campus jerezano, que ha sido objeto de una importante inversión cuantificada

en cinco millones procedente de la Junta de Andalucía a través del Plan Extraordinario

de Inversiones e Infraestructuras del ejercicio 2024. Este enclave ha ido creciendo en

los últimos años y necesitaba ampliar su infraestructura para dar cobertura a la

comunidad universitaria que alberga y que suma más de 6.500 personas. Por eso, los

fondos se han destinado a la construcción del segundo aulario.

Por otro lado, Gómez Villamandos ha querido remarcar que estos Cursos de Verano

vienen avalados por dos instituciones académicas experimentadas en el desarrollo de

esta modalidad de formación y suponen “una oportunidad excelente para ampliar,

actualizar conocimientos, fomentar el intercambio de ideas en diferentes disciplinas y

enriquecer el aprendizaje, así como para facilitar la creación de redes de contacto en

todos los niveles”.



La programación de esta primera edición cuenta con un contenido muy diverso con

cursos centrados en ‘Historia y novela histórica’, ‘Turismo: sostenibilidad e innovación.

Estrategias para un desarrollo responsable’ y ‘Gitanos, Jerez y Flamenco: el gran

triángulo equilátero de la inclusión desde la cultura’. Esa formación se completa con la

profundización en ‘La construcción histórica de la cocina tradicional’ y en

‘Comunicación y territorio. Estrategias para el desarrollo’.