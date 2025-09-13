La Junta anuncia la puesta en marcha en lospróximos años del grado en Comunicación Audiovisual y Digital en el campus de Jerez

Villamandos participa en la inauguración de la primera edición de
los Cursos de Verano de Jerez impulsados por la UNIA, la UCA y el
Ayuntamiento
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez
Villamandos, ha anunciado que el nuevo grado en Comunicación Audiovisual y Digital
se pondrá en marcha en los próximos años en el campus de Jerez, teniendo en cuenta
que esta enseñanza se encuentra aprobada por la Junta en la nueva programación
académica. Dicho grado se impartirá conjuntamente con la Universidad de Almería.
Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración de la primera edición de los Cursos
de Verano que acoge Jerez de la Frontera, gracias al acuerdo de colaboración suscrito
por el Ayuntamiento, la Universidad de Cádiz (UCA) y la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA).
En su intervención, Gómez Villamandos ha asegurado que este curso será “decisivo”,
ya que es el primero en el que comienzan a impartirse las nuevas titulaciones
acordadas en la nueva planificación de enseñanzas que se implantará en el sistema
público universitario durante el periodo comprendido entre 2025 y 2028, permitiendo la
actualización de una oferta que “llevaba congelada casi tres lustros”, ha apostillado.
En ese contexto, el consejero de Universidad ha señalado que esa nueva cartera de
titulaciones “ofrecerá una formación de calidad y se ajustará, a través de la
especialización, a las necesidades del mercado para garantizar los más altos índices
de empleabilidad”.
En concreto, para este curso 2025/2026 son al menos 40 nuevas enseñanzas las que
estrena el sistema público universitario. De ellas, la UCA desarrollará un grado
conjunto en Economía Azul Sostenible (‘Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy’),
que “constituye el primer grado internacional coordinado por una universidad
andaluza”, según ha aclarado el consejero. A ello se suman siete másteres y un
doctorado. Además de ese grado que se implanta en el marco de la alianza europea
SEA-EU, otros dos de esos títulos tienen carácter internacional, un aspecto que ha
sido destacado por Gómez Villamandos.
En el campus de Jerez, la Universidad de Cádiz desarrollará el máster
interuniversitario en Derecho Digital, que coordina la Universidad de Málaga y que ofertan también las instituciones académicas de Almería, Córdoba y Jaén.
Precisamente, el titular de Universidad ha querido destacar la pujanza experimentada
por el campus jerezano, que ha sido objeto de una importante inversión cuantificada
en cinco millones procedente de la Junta de Andalucía a través del Plan Extraordinario
de Inversiones e Infraestructuras del ejercicio 2024. Este enclave ha ido creciendo en
los últimos años y necesitaba ampliar su infraestructura para dar cobertura a la
comunidad universitaria que alberga y que suma más de 6.500 personas. Por eso, los
fondos se han destinado a la construcción del segundo aulario.
Por otro lado, Gómez Villamandos ha querido remarcar que estos Cursos de Verano
vienen avalados por dos instituciones académicas experimentadas en el desarrollo de
esta modalidad de formación y suponen “una oportunidad excelente para ampliar,
actualizar conocimientos, fomentar el intercambio de ideas en diferentes disciplinas y
enriquecer el aprendizaje, así como para facilitar la creación de redes de contacto en
todos los niveles”.
La programación de esta primera edición cuenta con un contenido muy diverso con
cursos centrados en ‘Historia y novela histórica’, ‘Turismo: sostenibilidad e innovación.
Estrategias para un desarrollo responsable’ y ‘Gitanos, Jerez y Flamenco: el gran
triángulo equilátero de la inclusión desde la cultura’. Esa formación se completa con la
profundización en ‘La construcción histórica de la cocina tradicional’ y en
‘Comunicación y territorio. Estrategias para el desarrollo’.