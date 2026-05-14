La Junta de Andalucía activa el protocolo para reducir el impacto de las temperaturas excesivas en la salud

El plan, en marcha desde mañana, estará activo hasta el 30 de septiembre con medidas coordinadas entre varias consejerías

Hasta el 30 de septiembre permanecerá activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, que se activa mañana, 15 de mayo, con el objetivo de reducir el impacto del calor sobre la salud de la población, especialmente en los colectivos más vulnerables.

En este dispositivo participan las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Turismo, Cultura y Deporte; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en una estrategia conjunta basada en la anticipación, la prevención y la coordinación interinstitucional.

El protocolo establece distintos niveles de alerta en función del riesgo por altas temperaturas, identifica a los grupos más vulnerables y articula mecanismos de seguimiento y atención para minimizar los efectos del calor extremo. Asimismo, contempla la activación de medidas preventivas específicas en función del nivel de riesgo y del ámbito de actuación.

Las poblaciones dianas son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; embarazadas, menores de cuatro años y lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

Otras personas que se pueden ver especialmente afectadas por el calor son aquellas en la que los factores ambientales actúan como potenciadores de la vulnerabilidad, especialmente quienes viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales, ocio, deportivos o por la propia desubicación que enfrentan turistas y migrantes especialmente entre las 14 y las 19 horas.

El protocolo pone el foco en ámbitos clave como los domicilios de personas mayores, las residencias y las zonas con mayor riesgo de exclusión social, donde se refuerzan las actuaciones de seguimiento y atención a través de los recursos disponibles en el sistema sanitario y social.

Sistema de alertas y zonas de meteosalud

Para ajustar al máximo la exposición al calor natural excesivo y las indicaciones de alerta para la población, el protocolo incluye información de niveles de riesgo de zonas de meteosalud. Las zonas de meteosalud son zonas de predicción meteorológica de nivel inferior a la provincia con similares climatologías de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) definidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para la asignación de niveles diarios de riesgo para la salud, se calcula un valor para cada provincia y para cada zona de meteosalud. Los niveles de alerta en cada provincia serán: ‘Nivel 0’ o ausencia de riesgo (representado con el color verde); ‘Nivel 1’ o de bajo riesgo (color amarillo); ‘Nivel 2’ o de riesgo medio (color naranja); y ‘Nivel 3’ o de alto riesgo (color rojo).

Información y recomendaciones a la ciudadanía

La población puede acceder a información actualizada y recomendaciones a través de la aplicación Salud Responde o el servicio ‘Ventana Abierta a la Familia’. Además, Sanidad ha activado una vez más la web ‘Verano y Salud Andalucía’ (https://www.veranoysaludandalucia.es/2026/), en la que la ciudadanía podrá encontrar recomendaciones en relación con las altas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones para afrontar las altas temperaturas figuran evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras, etc. A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de 6 meses.

Actuaciones realizadas en 2025

En la temporada 2025, el protocolo se activó durante 137 días y se notificaron 3.973 avisos de niveles de riesgo. En este período, 50 días se notificaron en riesgo 0 (con 3.385 avisos); 53 días en riesgo bajo (con 435); 18 días en riesgo medio (con 107) y 16 días en riesgo alto (con 46).

Las zonas de meteosalud con mayor riesgo notificado fueron la Campiña sevillana, que, con 51 días con riesgo superior a 0, acumuló 9 días en nivel 3 de alto riesgo; Costa del Sol y Guadalhorce (Málaga), que, con 45 días con riesgo superior a 0, notificó 7 días en nivel 3; y Montes de Jaén, que registró mayor acumulación de días en niveles 1 (37) y 2 (14). Las zonas que presentaron menor riesgo fueron Cazorla y Segura, en Jaén, con 2 días en nivel superior a 0 y Grazalema (Cádiz) y Costa granadina con 3 días en nivel superior a 0.

En Atención Primaria (AP) y Hospitalaria (AH) se diagnosticaron 1.304 urgencias por efectos del calor, de las que 607 fueron por golpe de calor e insolación (559 en AP y 48 en AH) y 697 por otras patologías de calor (296 en AP y 401 en AH). Desde el Servicio Andaluz de Salud se incluyeron 17.096 pacientes vulnerables para su seguimiento durante el verano pasado; se realizaron 5.089 actuaciones de enfermería, tanto telefónicas y domiciliarias y se monitorizaron 3.574 pacientes de alto riesgo.

Además, desde Salud Responde se efectuaron 90.398 llamadas a 9.723 pacientes. Por parte del 061 se realizaron 67 intervenciones por calor, de las que 71,6% de los casos fueron por síncope, con 48 pacientes atendidos. Al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía se notificaron 26 golpes de calor con 10 casos de fallecimientos, siendo Córdoba, Sevilla y Almería las provincias que concentraron los casos.

Descargar XML de la predicción detallada de Almería

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jue. 14 vie. 15 sáb. 16 dom. 17 lun. 18 mar. 19 mié. 20 12–18 h 21°C 18–24 h 19°C 00–06 h 18°C 06–12 h 23°C 12–18 h 22°C 18–24 h 17°C 00–12 h 12–24 h 00–12 h 12–24 h Probabilidad de precipitación 5% 0% 0% 0% 45% 20% 5% 5% 0% 25% 15% 0% 0% Cota de nieve a nivel de provincia (m) 2400 2200 2400 Temperatura mínima y máxima (°C) 17 / 24 16 / 25 16 / 22 14 / 21 15 / 22 16 / 24 18 / 29 Dirección y velocidad del viento (km/h) SO25 C0 SO20 SO35 SO30 SE5 S10 S10 S10 S10 S10 S5 SE20 Indice ultravioleta máximo 8 7 8 7 6 Avisos. Poniente y Almería Capital

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