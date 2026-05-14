La Comisión refuerza la seguridad sanitaria mundial con la nueva Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial

La Comisión Europea ha adoptado hoy la Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial. Esta estrategia posiciona a la UE como un agente fiable y de primera línea en el ámbito de la salud mundial, ampliando la prevención, la preparación y la respuesta mundiales ante futuras amenazas para la salud y abordando las deficiencias en matera de resiliencia de los sistemas sanitarios.

Establece el marco estratégico para las actuaciones futuras de la UE, de modo que Europa pueda dar respuesta más rápidamente a las amenazas y crisis sanitarias en el actual mundo interconectado, basándose en un sistema multilateral sólido y en la cooperación con los socios. Esto refuerza aún más la autonomía estratégica y la competitividad de la UE y apoya la transición de nuestros socios de depender de ayuda a la soberanía sanitaria.

En la Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial se proponen cinco ámbitos prioritarios clave que aportan el mayor valor a la contribución de la UE a la estabilidad y la actuación colectiva en el ámbito de la salud mundial.

1. Fomento de una arquitectura sanitaria mundial más eficaz y menos fragmentada. Es esencial para hacer frente a las dificultades actuales, como la carencia de financiación. Lograr una mayor coordinación dentro de la UE en materia de salud mundial será un objetivo clave y la UE mantendrá su compromiso de larga data con la agenda sanitaria mundial contribuyendo a los esfuerzos conjuntos. La UE ya ha movilizado más de 6 000 millones de euros en inversiones sanitarias en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global y ha hecho de la salud un pilar clave de Global Gateway, el brazo de inversión exterior de la UE.

2. Apoyo a la consecución de sistemas sanitarios resilientes e impulsados por los países. Que los sistemas sanitarios nacionales sean sólidos es un aspecto central de la resiliencia: los países que pueden financiar, administrar y prestar sus propios servicios sanitarios esenciales están preparados para hacer frente a las crisis, proteger a sus poblaciones y mantener la continuidad de la atención sanitaria durante las crisis. Por consiguiente, la UE contribuirá a la transición de los países socios hacia la soberanía sanitaria mediante inversiones concretas y el intercambio de conocimientos especializados, centrándose en la atención primaria.

3. Refuerzo de la prevención, la preparación y la respuesta internacionales frente a las amenazas y crisis sanitarias mundiales. La UE reforzará las redes mundiales para mejorar la detección, la preparación y la respuesta ante las amenazas epidémicas. La UE robustecerá su capacidad de respuesta a las crisis garantizando una mayor disponibilidad de contramedidas médicas, como terapias, vacunas y diagnósticos. La UE también contribuirá al desarrollo de un indicador de la salud y la resiliencia mundiales para hacer un seguimiento del gasto sanitario mundial.

4. Diversificación de las cadenas de suministro mundiales y fabricación de productos sanitarios clave. La iniciativa refuerza la competitividad de la UE y fomenta asociaciones mutuamente beneficiosas con empresas y autoridades de los países socios. Promueve la ciencia y la tecnología médicas europeas, al tiempo que amplía las capacidades mundiales de producción manufacturera y las oportunidades de inversión que contribuyen al desarrollo de infraestructuras, capacidades y puestos de trabajo locales. Para lograrlo, la UE apoyará la diversificación de las cadenas de suministro mundiales, el desarrollo de productos sanitarios clave y la cooperación internacional en materia de intercambio de conocimientos relacionados con las contramedidas médicas y la capacidad de intervención rápida. La UE también acelerará la implantación de los instrumentos de inversión de la UE (como la iniciativa del Equipo Europa sobre fabricación y acceso a vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias, conocida como «MAV+») y tratará de colaborar el sector privado para apoyar las inversiones en los países socios.

5. Refuerzo de la resiliencia de la sociedad mediante el fomento de la confianza en la ciencia y la lucha contra la información errónea y la desinformación en materia de salud para garantizar que la formulación de políticas sanitarias mundiales permanezca anclada en la colaboración y los datos científicos. Concretamente, la iniciativa ayudará a mejorar el acceso a datos científicos fiables, reforzará la cooperación con los países socios en materia de comunicación sobre salud pública y apoyará los esfuerzos para contrarrestar la información sanitaria falsa y engañosa.

Para traducir estas prioridades en acción, en la Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial se proponen nueve medidas emblemáticas nacionales, regionales y mundiales, con el objetivo de mejorar la preparación y la coordinación y construir sistemas resilientes en todo el mundo. Su aplicación comenzará entre 2026 y 2027.

Contexto

La Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial se basa en la Unión Europea de la Salud, la Estrategia de Preparación de la Unión, la Estrategia de la Unión Europea en materia de Salud Mundial y las inversiones de Global Gateway en los países socios. A través de Global Gateway y del enfoque del Equipo Europa, además de la Estrategia de Preparación de la Unión, la UE moviliza herramientas de financiación innovadoras y pone en común recursos públicos y privados para ayudar a los socios a remediar el déficit de inversión en ámbitos de interés mutuo, reforzando la capacidad para anticipar, prevenir, detectar y responder a las amenazas transfronterizas para la salud.

La UE ha avanzado en programas sanitarios transformadores, como la iniciativa del Equipo Europa sobre fabricación y acceso a vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias, conocida como «MAV+».

Hasta la fecha, MAV+ ha invertido alrededor de 2 000 millones de euros para hacer frente a los problemas de oferta y demanda médica en el continente africano.

El firme apoyo de la UE al multilateralismo se ejemplifica en el reciente compromiso de 700 millones de euros del Fondo Mundial. En 2024-2025, la UE y sus Estados miembros también aportaron 1 700 millones de euros a la Organización Mundial de la Salud.

Horizonte Europa ha aportado casi 1 000 millones de euros a la investigación y la innovación relacionadas con la salud. El programa UEproSalud ha destinado más de 130 millones de euros entre 2022 y 2024 a socios internacionales. En contextos humanitarios, se destinaron 745 millones de euros específicamente a intervenciones relacionadas con la salud entre 2022 y 2025.

Más información

Comunicación

Ficha informativa en nueve proyectos emblemáticos

Unión Europea de la Salud

Estrategia de la Unión Europea en materia de Salud Mundial

Salud Global – Salud Pública

Salud y demografía – Asociaciones Internacionales

Global Gateway – Asociaciones Internacionales