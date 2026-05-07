TCL apuesta por el Full Array Mini LED para llevar la calidad de imagen a un nuevo nivel

En un momento en el que la calidad de imagen se ha convertido en uno de los principales factores de decisión para el consumidor, entender qué hay detrás de cada televisor es más importante que nunca. Más allá de la resolución o el tamaño, la tecnología de retroiluminación juega un papel clave en cómo se ven los contenidos. En el actual mercado de televisores, donde la resolución 4K ya es un estándar, la verdadera diferencia en la calidad de imagen está en cómo se gestiona la luz. En este sentido, TCL, fabricante número uno mundial en televisores Mini LED, televisores de gran formato y televisores Google TV y patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pone el foco en las diferencias entre las distintas arquitecturas de retroiluminación del mercado.Lejos de tratarse de una evolución lineal, es importante entender que no todas las tecnologías parten del mismo enfoque. Los sistemas Edge LED, desarrollados y ampliamente utilizados en el sector por su eficiencia en diseño, sitúan la iluminación en los bordes del panel. Sin embargo, su propia estructura limita el control de la luz, ya que esta se proyecta desde los laterales hacia el centro de la pantalla. Este enfoque dificulta gestionar de forma precisa las zonas oscuras y brillantes, lo que puede generar fugas de luz, halos y una menor profundidad en los negros.Para dar un salto de calidad en la imagen, TCL ha apostado de forma decidida por el desarrollo de tecnologías de control de luz más avanzadas. Desde 2018, la compañía se ha centrado en la innovación en Mini LED, acumulando tres generaciones de evolución tecnológica que la han convertido en pionera y líder en este segmento. En 2019, TCL lanzó el primer televisor Mini LED del mundo, marcando un punto de inflexión en la industria y sentando las bases de una nueva categoría centrada en la precisión de la iluminación.FALD: el punto de partida del control por zonasPara superar las limitaciones del Edge LED, TCL desarrolló hace años la tecnología FALD (Full Array Local Dimming), basada en una matriz completa de LEDs distribuidos por toda la parte trasera del panel. A diferencia del Edge LED, aquí la iluminación proviene directamente del fondo de la pantalla, permitiendo dividir la imagen en múltiples zonas independientes.Este sistema introduce un control real de la luz a nivel de hardware, lo que se traduce en negros más profundos, mayor contraste y una representación más precisa de los detalles. FALD marca así el inicio de una nueva generación de televisores, donde la iluminación deja de ser uniforme para adaptarse dinámicamente al contenido. Full Array Mini LED: miles de puntos de luz para una precisión totalSobre esta base, la evolución natural es el Full Array Mini LED. Al reducir el tamaño de los LEDs, es posible integrar miles de puntos de luz en el panel, multiplicando el número de zonas de atenuación.Este salto permite una gestión mucho más precisa de la iluminación en cada escena. El resultado es una reducción notable de efectos como el blooming o el “clouding”, una mejora significativa en el contraste y una mayor profundidad de imagen, especialmente en contenidos HDR y escenas oscuras. Además, el control físico de la luz, combinado con algoritmos de procesamiento, permite mantener el equilibrio entre brillo, color y detalle. P8L: la puerta de entrada a la tecnología QD-Mini LEDCon el objetivo de democratizar esta tecnología, TCL incorpora el Full Array MiniLED en modelos como la serie P8L, su gama de entrada dentro del ecosistema QD-Mini LED. Este modelo combina una retroiluminación Full Array con la tecnología Quantum Dot, lo que permite ofrecer una reproducción de color más pura y uniforme, junto con un control de luz avanzado. El resultado es una experiencia de visualización más equilibrada, donde tanto las escenas oscuras como los contenidos de alto brillo mantienen su nivel de detalle.La serie P8L representa así un punto de acceso a una tecnología que hasta ahora estaba reservada a gamas superiores, facilitando el salto desde soluciones tradicionales a una experiencia de nueva generación.