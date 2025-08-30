La Junta lanza un catálogo digital para jóvenes con 130 oportunidades de negocio con alto potencial

La herramienta de Andalucía Emprende nace del trabajo de
Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación
e Innovación, ha lanzado un innovador catálogo digital con 130 oportunidades de
negocio para impulsar el emprendimiento juvenil en la comunidad. Se trata de una
nueva herramienta que nace de un trabajo de investigación previo, desarrollado con
el objetivo de ampliar el conocimiento de la juventud sobre las tendencias de mercado
emergentes en Andalucía.
Para la puesta en marcha de esta plataforma, a la que se puede acceder a través del
enlace https://oportunidadesparaemprender.andaluciaemprende.es/, se ha llevado a
cabo un análisis del ecosistema emprendedor de Andalucía, del que se ha
desprendido que las energías renovables, el turismo sostenible y el experiencial, la
economía circular, la biotecnología marina, la innovación, la tecnología y el
agroindustrial son los sectores con mayores oportunidades de negocio en la región.
Además, se ha aplicado una metodología rigurosa, contrastada y científicamente
validada que, en función de variables relacionadas con la oferta y la demanda de
bienes, servicios y empleo por territorios, ha permitido detectar tendencias e identificar
patrones en el mercado laboral juvenil en Andalucía.
Estos hallazgos permitieron, en una primera fase, localizar 260 oportunidades de
negocio, de las que han sido seleccionadas, en función de su impacto, su grado de
diferenciación, la viabilidad técnica y económica y el nivel de escalabilidad, las 130
más innovadoras y propicias para potenciar el emprendimiento juvenil.
Para el director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, esta “iniciativa
pionera de la Junta constituye un recurso estratégico de orientación y apoyo para
jóvenes con inquietudes emprendedoras que da respuesta a la necesidad de impulsar
el emprendimiento en sectores clave para el desarrollo económico”, ha señalado. Asimismo, Escacena ha puesto de relieve que se trata de “una plataforma digital e
intuitiva”, accesible desde la web y desde dispositivos móviles, que permite consultar
las ideas de negocio en formato ficha, descargarlas en PDF y utilizar filtros y
buscadores para localizar oportunidades según intereses y perfiles.
Este trabajo, que forma parte del compromiso que tiene Andalucía Emprende con el
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), se enmarca en el eje Empleo y Emprendimiento
que recoge el Plan Estratégico de la Juventud y que asigna a esta fundación de la
Consejería de Universidad la misión de detectar nuevas oportunidades de negocio
para los jóvenes andaluces.
Se plantea como una “base viva que requerirá de una actualización continua para
adaptarse a las nuevas tendencias del mercado”, ha concluido Escacena.
130 ideas de negocio con un enfoque estratégico
Las 130 ideas de negocio que recoge el catálogo se presentan en fichas que siguen
el patrón del modelo de negocio ‘Canvas’, una herramienta estratégica ampliamente
utilizada para diseñar, visualizar y analizar modelos de negocio de forma estructurada
y sencilla.
Cada ficha contiene una descripción de la idea de negocio, información relativa a su
propuesta de valor, una segmentación del perfil de clientes, socios, actividades y
recursos clave para su desarrollo, canales de distribución y fuentes de ingresos, entre
otros indicadores.
Para su clasificación se ha tenido en cuenta el nivel académico de las personas
emprendedoras (especializado, profesional o técnico), la experiencia requerida (alta,
media o baja), la situación del sector económico (en desarrollo, fuerte o con potencial)
y la zona en la que se lleva a cabo la idea de negocio (rural, urbano o mixto).
Por sectores, ‘Tecnología e Innovación’ es el que aglutina mayor número de
oportunidades de negocio, con un total de 32, que representan el 24,6% del total. Entre
ellas se encuentran ideas basadas en soluciones de inteligencia artificial, aplicaciones
digitales y formación tecnológica, mostrando un claro enfoque en la digitalización. Le
siguen ‘Turismo y Cultura’, con 30 ideas (23,1%) de ecoturismo, turismo patrimonial y
sostenible, que dan respuesta a la creciente demanda de experiencias diferenciadas
y responsables; y ‘Agricultura y Sostenibilidad’ (28 ideas, un 21,5%), que recoge
iniciativas relacionadas con la producción ecológica, la economía circular y la
innovación agrícola, alineadas con las tendencias globales de sostenibilidad.
A ellas se suman ‘Energía y Medio Ambiente’ (25 ideas, un 19,2%), que aglutina las
energías renovables y proyectos de consultoría ambiental especialmente destacados
por su potencial en la transición hacia modelos más sostenibles; y ‘Comercio y
Logística’ (15 ideas, un 11,5%), que recoge oportunidades en plataformas de comercio
electrónico y logística sostenible, poniendo el foco en modelos de negocio ágiles y
adaptables.
