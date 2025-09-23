La Junta presenta el VII Festival de Magia de Vera, que tendrá a siete de los mejores magos de toda España

La actividad tendrá lugar el sábado 11 de octubre y tendrá por escenario el Auditorio Ciudad de Vera, con entradas ya a la venta

La magia llegará un año más al municipio de Vera el sábado 11 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en la que será la séptima edición de su Festival de Magia, una cita que ha sido presentada este martes en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, y que tendrá por escenario el Auditorio Ciudad de Vera.

El delegado territorial de Turismo, Juan José Alonso, ha presentado este Festival de Magia, y ha destacado que se trata de “un certamen que poco a poco se va consolidando en nuestra agenda cultural” y en el que “este año vamos a contar con espectáculos de mentalismo, magia y grandes ilusionistas”.

Alonso ha añadido que “el festival supone, además, una clara apuesta por el turismo cultural”, donde “Vera, con la tercera mayor oferta hotelera de la provincia y reconocida como Zona de Gran Afluencia Turística, se beneficia de la llegada de visitantes locales, nacionales e internacionales”.

Se trata de “un evento que complementa nuestro turismo de sol y playa, atrayendo a nuevos públicos en fechas distintas al verano, y generando un impacto directo en el comercio y la economía comarcal”, ante lo cual se espera “la llegada de medio millar de asistentes a este evento”.

También ha detallado el delegado territorial que esta actividad persigue conseguir algunos de los objetivos estratégicos del Plan General de Turismo Sostenible (Plan Meta 2027), contribuyendo a “diversificar la oferta, reducir la estacionalidad y garantizar una experiencia de calidad para quienes nos visitan”.

Alonso ha estado acompañado en la presentación por el concejal de Cultura de Vera, Antonio Soler y por uno de los magos participantes, Antonio Andévalo. Soler ha señalado que el Festival de Magia de Vera se ha consolidado como uno de los eventos culturales más destacados de nuestra programación”.

“Después de siete ediciones, Vera se ha posicionado como referente en el mundo de la magia, ya que por nuestro Auditorio han pasado algunos de los mejores magos del panorama nacional e internacional, colgando siempre el cartel de ‘no hay billetes’, gracias a los precios populares de las entradas”, ha comentado Soler, quien ha agradecido la colaboración de la Delegación Territorial en el desarrollo ya no solo de esta actividad, sino en la de todas aquellas en las que ambas administraciones van de la mano.

Las entradas se pueden adquirir ya a 7 euros de manera anticipada en www.giglon.com y el Convento de la Victoria, con un coste de 10 euros en taquilla el día del evento, que será presentado por Dania Díaz Maga y contará con la participación, además, de Antonio Andévalo (magia hablada), Héctor Mancha (manipulación), Adrián Carratalá y Katerina (mentalismo), Mago Albert (grandes ilusiones) y Pedro Lucas (magia hablada).

Dania Díaz Maga es una ilusionista venezolana radicada en España, reconocida por su manera única de contar historias a través de la magia. Su sensibilidad, carisma y estilo emocional la han convertido en una de las figuras más queridas del mundo mágico en habla hispana.

Antonio Andevalo lleva más de 30 años en los escenarios, siendo su magia con participación del público y fundamentalmente cómica, aunque también tiene números de mentalismo y otras disciplinas.

Campeón Mundial de Magia, Héctor Mancha es un artista único que fusiona ilusionismo, humor y creatividad en sus espectáculos. Adrián Carratalá y Katerina son dos de los magos más creativos de España, siendo tricampeones nacionales o tercer premio europeo de Magia de Salón. Alberto Fernández, también conocido como el Mago Albert, presentará un show con el cual ha rodado por algunos de los mejores festivales y congresos del sector a nivel nacional e internacional. Por último, Pedro Lucas es un joven mago formado con algunos de los mejores magos del mundo, al que avalan sus más de 250 espectáculos al año.