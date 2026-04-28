Todo listo para celebrar el X Desafío Playa de Los Muertos, carrera popular con deporte y naturaleza en estado puro

Últimos dorsales para la prueba de 10 km de este domingo, 3 de mayo, que ha sido presentada por Ayuntamiento y CD Costa Levante

CCarboneras calienta motores para una de las citas más esperadas de su calendario deportivo: el X Desafío Playa de Los Muertos. La prueba, que alcanza su décima edición consolidada como un referente del trail y el senderismo, tendrá lugar durante la mañana del próximo domingo, 3 de mayo, ofreciendo a los atletas un entorno espectacular con la Playa de Los Muertos o el Faro y la Torre Mesa Roldán como protagonistas.

El Ayuntamiento de Carboneras y el CD Costa Levante, club organizador de la prueba, han presentado los detalles de una competición que destaca por su exigencia técnica y el privilegio de celebrarse en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata.

El Desafío mantiene su apuesta por la diversidad de modalidades, con la carrera de 10 km como la prueba reina y con un recorrido de senderismo de 7 km. Además, también se tienen previstas carreras infantiles, fomentando el deporte entre los más pequeños, mientras que el sábado 2 de mayo se celebrará el KM Vertical para conmemorar el décimo aniversario de la carrera.

El alcalde, Salvador Hernández, que ha estado acompañado por la concejala de Deportes, Juana García, ha subrayado que el evento “va más allá de la propia carrera, ya que su atractivo lo convierte en una oportunidad para contribuir a que los visitantes nos conozcan fuera de la temporada de verano y a dinamizar nuestra economía a través del deporte”.

Por su parte, Francisco Belmonte, del CD Costa Levante,l ha destacado que “para los organizadores y voluntarios que colaboran, es una edición muy especial por ser la décima. Esperamos que todo se desarrolle igual de bien que en las anteriores” antes de animar a los rezagados “a no perder la oportunidad de venir, ya que correr entre la Playa de Los Muertos y la Torre Mesa Roldán es una experiencia increíble”.

Cabe destacar el buen ritmo de inscripciones, especialmente limitadas por el desarrollo de la prueba en espacio natural, que hace que queden muy pocas plazas disponibles. Las personas interesadas tienen de plazo hasta este miércoles, 29 de abril, a las 23:59 horas para formalizar su participación a través de www.cruzandolameta.es.