María del Carmen Castillo ha destacado el impulso de la Junta de Andalucía en la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todos los escolares de dos años

El 70,6% de las familias almerienses se benefician de la gratuidad de la educación en el primer ciclo de Infantil

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado de que este curso el 70,6% de las familias almerienses se beneficiarán este curso de la gratuidad en el servicio socio educativo, es decir, un total de 7.702 niños escolarizados de 0 a 3 años no tendrán que pagar nada por la educación, lo que representa un 10,49% más respecto al curso pasado.

Castillo ha inaugurado la Escuela Infantil de titularidad municipal adherida al Programa de Ayuda a las familias de la Junta de Andalucía y en la que están matriculados un total de 139 escolares menores de tres años.

Asimismo, la consejera ha indicado que más de 9.160 menores de tres años han iniciado el curso escolar 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Almería. Esta cifra supone un centenar de escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas Por tramos de edad, en cero años son 608 niñas y niños, en un año 3.601 y en dos 4.959 escolares. En este sentido, María del Carmen Castillo ha animado a las familias a escolarizar a sus hijos en el primer ciclo de infantil, matrícula que permanece abierta durante todo el curso escolar.

La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dicho que se prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 10.900 niñas y niños en la red de escuelas infantiles Almería. Para este curso la Junta ha ofertado 13.269 plazas. La provincia almeriense cuenta para este ciclo con una red de 234 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Impulso de la gratuidad

Castillo ha destacado, en su intervención, que esta etapa se inicia por primera vez con la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de 2 años, tanto en las escuelas i nfantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros.

Esta es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector. Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, con el objetivo de seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de 0 a 3 años.

Así, en el 2025-26 conviven dos modelos: el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de 2 años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde lo que permite llegar a un mayor número de familias manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Consejería.

A fin de facilitar al máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares. El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial y de escolarización voluntaria.

CPR San Miguel

Por otra parte, la consejera ha visitado el Colegio Público Rural San Miguel en su sede de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería) en el que están matriculados 142 alumnos en el segundo ciclo de Infantil y Primaria. Castillo ha informado de que se está trabajando para poder acometer la obra de ampliación del colegio “en un plazo lo más corto posible con la financiación de fondos europeos”.

Además, ha hecho referencia a que los colegios públicos rurales “desempeñan un papel crucial en el tejido educativo de la comunidad, permitiendo que los estudiantes de áreas menos urbanizadas accedan a una educación equitativa y de calidad”. También ha destacado el papel fundamental que desarrolla el profesorado de estos centros.

Los Centros Públicos Rurales son instituciones educativas que agrupan varias escuelas en zonas rurales para optimizar los recursos y ofrecer una enseñanza de calidad en entornos con menos población rural. En Almería hay 18 centros que atienden a más de 2.430 estudiantes atendidos por 334 docentes

Asimismo, el CPR San Miguel cuenta con otra sede ubicada en la localidad de El Convoy.