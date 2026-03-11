La Junta presenta en Macael la campaña “El poder del origen” para impulsar las nuevas IGAI

La iniciativa promueve el nuevo sello europeo para productos industriales y artesanales vinculados al territorio

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, ha asistido en Macael a la presentación de la campaña institucional “El poder del origen”, destinada a impulsar entre los sectores artesanales e industriales las nuevas Indicaciones Geográficas Artesanales e Industriales (IGAI) de la Unión Europea. El acto ha contado con la participación del viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez; el diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, el alcalde de Macael, Raúl Martínez; y el presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas.

Durante la reunión se ha informado a los alcaldes y concejales de los pueblos que tienen canteras o industria de la piedra sobre las oportunidades que abre el nuevo marco europeo para proteger productos cuya calidad y reputación están estrechamente ligadas a su procedencia, como ocurre con el mármol de Macael, uno de los referentes industriales y artesanales más reconocidos de Andalucía.

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas ha destacado que este nuevo reconocimiento europeo supondrá “un impulso decisivo para poner en valor la tradición, la identidad y la especialización de los productos andaluces”, subrayando además que la Junta de Andalucía ha creado un servicio especializado para acompañar a los sectores en la tramitación, revisión y elevación de las solicitudes hacia la Unión Europea.

Asimismo, Guillermo Casquet ha destacado que “Almería cuenta con un gran potencial para acogerse a esta acreditación gracias al peso de sectores como el mármol, la piedra natural y diversas manufacturas asociadas”.

El diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha explicado que “tenemos que potenciar todas aquellas acciones que nos ayuden a preservar y difundir todo lo relacionado con la cultura del mármol porque es patrimonio, industria y un potente motor de creación de riqueza y empleo de nuestra tierra. Se convierte además en un aspecto clave de nuestra idiosincrasia económica y un elemento que forma parte de la identidad almeriense. Es muy importante que contemos con un sello de origen de un producto tan internacional como los mármoles de Almería bajo la IGP “Macael, mármol y piedra natural”

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha expresado el orgullo del municipio por albergar un acto que refuerza el prestigio del mármol macaelense y ha señalado que la figura de las Indicaciones Geográficas Artesanales e Industriales “abre una puerta histórica para la protección del patrimonio industrial y artesanal ligado al territorio”.

Finalmente, Jesús Posadas, presidente de AEMA, ha valorado la iniciativa como “una oportunidad estratégica para reforzar la competitividad internacional del mármol de Macael, destacando la larga trayectoria, el reconocimiento y la especialización que caracterizan a este sector”.

La campaña “El poder del origen” se impulsa pocos meses después de que la Unión Europea abriera el plazo para solicitar el registro de las nuevas Indicaciones Geográficas Artesanales e Industriales, una figura que amplía a los productos industriales y artesanales el modelo de certificación territorial que ya existe para los alimentos con Indicación Geográfica Protegida.

Según los datos trasladados durante el encuentro, varios sectores andaluces ya están preparando sus solicitudes para acogerse a este sello con el asesoramiento de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que ha identificado hasta 62 posibles beneficiarios en toda Andalucía.

Las IGAI permitirán que productos industriales y artesanales obtengan una protección oficial de origen basada en su historia, especialización y vínculo con el territorio, reforzando su reputación internacional, protegiéndolos frente a imitaciones y favoreciendo una competencia más justa en el mercado