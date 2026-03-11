El Ayuntamiento de Huércal-Overa denuncia el aumento de impropios en la recogida de enseres y apela al civismo para mantener limpio el municipio

Patricia López Rojas

El depósito de escombros, sanitarios o restos animales, degrada la imagen de nuestras calles y supone un sobrecoste para las arcas municipales

Las sanciones por incumplir la normativa de limpieza pueden alcanzar los 3.000 euros

El Ayuntamiento de Huércal-Overa denuncia la preocupante falta de civismo detectada en las últimas jornadas de recogida de enseres. Los servicios municipales han reportado la presencia masiva de objetos impropios (materiales no permitidos en este servicio) en la vía pública, lo que obliga al consistorio a realizar un despliegue extraordinario de limpieza con el consiguiente sobrecoste económico para todos los vecinos.

Se consideran impropios y, por tanto, está estrictamente prohibido dejarlos en la calle: escombros, restos de poda, residuos peligrosos o industriales, neumáticos, restos de animales y elementos sanitarios (WC, duchas o lavabos). Además, el Ayuntamiento recuerda que el depósito de cualquier tipo de enseres está totalmente prohibido en las calles Melchor Ballesta, Carros, Alfarería y Palmera.

El concejal de Medio Ambiente, Pedro Carrasco, ha lamentado profundamente estas prácticas: «Es una lástima que el esfuerzo de la mayoría de los huercalenses se vea empañado por la irresponsabilidad de unos pocos. Depositar escombros o sanitarios en la acera no es solo una falta de respeto al resto de vecinos, sino que supone un gasto adicional para este Ayuntamiento que sale del bolsillo de todos. No podemos permitir que nuestras calles se conviertan en vertederos improvisados».

Para evitar estas situaciones, el consistorio recuerda que la recogida de enseres permitidos (muebles, colchones, etc.) se realiza exclusivamente los días 1, 11 y 26 de cada mes. Los vecinos deben depositarlos únicamente la madrugada de los días 10, 25 y el último día del mes.

Para el resto de residuos (electrodomésticos, muebles, camas, papel, cartón, restos de jardinería doméstica o aceites), el municipio cuenta con un Punto Limpio ubicado en el almacén municipal (junto al cementerio) con un amplio horario de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00h y sábados de 8:00 a 14:00h.

El incumplimiento de la normativa de limpieza y el depósito de impropios conlleva sanciones económicas que oscilan entre los 300 € y los 3.000 €.

Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración ciudadana para erradicar estas conductas. En caso de presenciar estas malas prácticas, se ruega a los vecinos que se pongan en contacto con la Policía Local a través del teléfono 950 47 05 85, para que se puedan tomar las medidas oportunas de forma inmediata.»Juntos conseguimos una Huércal-Overa limpia y respetuosa con el Medio Ambiente. El civismo es la base de nuestra convivencia», ha concluido Carrasco.