La Junta reconoce el papel de las empresas en la construcción de una Andalucía más igualitaria

Loles López preside la entrega de la Marca Andaluza de Excelencia

en Igualdad que en su primera edición han obtenido 45 entidades

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha

reconocido el papel de las empresas en la construcción de una Andalucía más

igualitaria durante su intervención en la entrega de distinciones de la Marca Andaluza

de Excelencia en Igualdad, que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En esta

primera edición un total de 45 entidades han conseguido este reconocimiento en un

acto celebrado esta mañana en el antiguo convento de Santa María de los Reyes en

Sevilla.



Acompañada por la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y

Diversidad, Concha Cardesa, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga

Carrión, López ha felicitado “a las 45 empresas que por primera vez en la historia de

Andalucía reciben hoy este distintivo” y ha agradecido “su compromiso por la igualdad

real y efectiva entre mujeres y hombres, que sirve de reflejo e inspiración para otras

empresas andaluzas”.

La Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad es un distintivo con el que el Gobierno

andaluz reconoce el esfuerzo de aquellas empresas que promueven la igualdad de

mujeres y hombres en el ámbito laboral, económico y empresarial. “Es un distintivo

con el que queremos reconocer el esfuerzo y el ejemplo de las empresas en nuestra

tierra”, ha remarcado la titular de Igualdad.

La responsable andaluza ha subrayado que “este distintivo es un nuevo paso al frente

por la igualdad entre andaluzas y andaluces y un merecido reconocimiento a las

empresas que luchan por romper techos de cristal, reducen la brecha salarial y

apuestan por la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal”.

A este respecto, ha indicado que la igualdad “es una meta irrenunciable que requiere

la complicidad de toda la sociedad para alcanzarla, y es esencial que el sector

empresarial esté presente”.

López se ha mostrado “muy satisfecha” con la respuesta del sector empresarial

andaluz a esta primera convocatoria, a la que se han presentado 76 empresas y 45

pequeñas, medianas y grandes organizaciones empresariales han obtenido esta

Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad tras la resolución de la Comisión Evaluadora, que ha estado presidida por la directora del IAM y conformada por miembros de la Dirección General de Trabajo, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, los sindicatos UGT y CCOO, agentes económicos y el Consejo Andaluz de

Participación de las Mujeres. “El mundo empresarial andaluz está volcado con la

causa común de la igualdad”, ha concluido.

Las empresas con marca de igualdad

En un acto público celebrado en Sevilla en el antiguo convento de Santa María de los

Reyes, un inmueble de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y

Vivienda, se ha hecho entrega de los 45 reconocimientos que han realizado en el

Centro Ocupacional Javier Peña de Almería, donde han elaborado de manera

artesanal en el taller de cerámica estas distinciones que recuerdan los azulejos típicos

de Andalucía.

En la categoría de gran empresa han logrado este sello 14 empresas: Moeve, Magtel

Operaciones, Leroy Merlin España, S.E. Correos y Telégrafos, Clece, Cruz Roja

Española, Azvi, Senior Servicios Integrales, Atende Servicios Integrados SL, Integra

Centro Especial de Empleo, Asociación Inserta Empleo, Mitie Facilities Services SAU,

Northgatearinso Granada y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

En la modalidad de mediana empresa ha habido 22 distinciones: Martín Casillas,

Oleocampo, SAT Eurosol, Daplast, Luxeapers, Instituto Europa, Fepamic Servicios de

Asistencia, Asistencial Geriátrico San Juan de Aznalfarache, Aparcamientos Urbanos

Servicios y Sistemas, Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, Servicio

de Emergencias Médicas y Urgencias, Gabinete de Recolocación Industrial,

Asistencial Geriátrica Algodonales, Explotaciones Las Misiones, Formación y

Mantenimiento Técnico, Audiolis Conocimiento, Coreco, Ibecon 2003, Asociación para

el Desarrollo Educativo y Social Integra2, Quintas Energy, Titania, Ensayos y

Proyectos Industriales y Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica.

Y, finalmente, las nueve pequeñas empresas reconocidas han sido: Tadel Formación,

FRANSAN Servicios Medioambientales, Asociación Alba, Fortalezas Formación,

Asociación Baena Solidaria, Asociación Grupo Afectados por Enfermedades

Neurodegenerativas, Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del

Espectro Autista de la Costa de Granada – CONECTA, Asociación Lucena Acoge y

Aula Integral de Formación.



Por su parte, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha resaltado que “esta

entrega de reconocimientos culmina una etapa que empezó hace tres años, pero

también marca un nuevo comienzo. Este es solo el primer paso de un camino que

seguirá creciendo, fortaleciéndose y sumando a más personas, más empresas y más instituciones que creen que la igualdad no es una meta, sino una forma de avanzar de manera conjunta”.

Asimismo, ha felicitado a todas las empresas distinguidas y ha insistido en que “una

sociedad mejor se construye con igualdad, con respeto y con oportunidades para

todas las personas porque la igualdad no es solo un objetivo, sino una manera de vivir

que nos permite construir una sociedad más justa y plena”.