La 44ª FERIA DEL LIBRO DE GRANADA abre sus puertas mañana 23 de abril

La Feria del Libro abre sus puertas mañana 23 de abril, Día del Libro, con una intensa jornada dedicada a la educación, la ciencia, la literatura y la proyección cultural de Granada

La Feria del Libro de Granada vivirá una de sus jornadas más destacadas con motivo del Día Internacional del Libro, a través de una programación amplia y transversal que reunirá actividades educativas, encuentros literarios, divulgación científica y actos institucionales abiertos a la ciudadanía.

Granada, 22 abril de 2026.– Arranca la 44ª edición de la Feria del Libro de Granada que preludia 11 días de actividades en el centro de la ciudad, desde mañana jueves 23 de abril y hasta el 3 de mayo. La mañana del 23 estará especialmente dedicada al público escolar, con propuestas diseñadas para fomentar la lectura, la creatividad y el conocimiento intercultural. En el Pabellón Andalucía, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios desarrollará varias sesiones del taller “Aprende una escritura antigua: la lengua de los amazighes (beréberes)”, una experiencia participativa en la que alumnado de Primaria y ESO podrá descubrir el alfabeto Tifinagh, escritura milenaria de la lengua amazigh. A través de juegos y ejercicios prácticos, los estudiantes podrán iniciarse en el tamazight, escribir su nombre en esta grafía y acercarse a la riqueza de las lenguas indígenas, en consonancia con el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032).

La programación escolar se completa con la entrega del Premio del concurso artístico-literario: «La literatura convertida en música, el universo creativo de Manuel de Falla» celebrado con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (1876–2026), una de las figuras más universales de la música española y andaluza, y por su vinculación con la ciudad de Granada, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes y la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Granada, con el patrocinio de El Corte Inglés.

Además, se celebran los talleres del Área de Ciencia, orientados a despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, así como con la propuesta de Elena Busse, “Lara Cruz y el barco desaparecido”, una innovadora aventura narrativa interactiva organizada por la Editorial Cuentos con Valores, en la que el lector toma decisiones que modifican el rumbo de la historia y conducen a uno de sus diez finales posibles.

También durante la mañana, la Oficina de las Artes del Libro acogerá talleres de iniciación al grabado y, ya por la tarde, una exhibición de estampación de obra gráfica, de la mano de la EASD Val del Omar y la Diputación de Granada, acercando al público los procesos artesanales del libro y la imagen impresa.

La tarde se abrirá a públicos diversos con espacios para la reflexión y el diálogo. En la Biblioteca Provincial, la mesa redonda “Desafíos y realidades de la lectura juvenil en 2026” reunirá a especialistas como Mercedes Valenzuela, Pilar Mesa Arroyo y Roger Tejero Muriel, moderados por María Estévez Hornero, para analizar cómo leen hoy los jóvenes en un contexto marcado por las plataformas digitales y los algoritmos.

La literatura tendrá un papel protagonista con la presentación del poemario Ensueños Desafinados, de Raquel Matarán, publicado por Círculo Rojo, seguida de su firma en la Caseta Oficial. Asimismo, la Fundación Euroárabe impulsa el club de lectura internacional en torno a Una máscara del color del cielo, del escritor palestino Basim Khandaqji, una obra de gran profundidad humana y política.

La divulgación científica volverá a ocupar un espacio central con las charlas “¿Quién quiere ser… de Graná?” y “Granada en 5 años… y recetas del talento científico: ¿Genios o cabezotas?”, con la participación de investigadoras del CSIC, reforzando el vínculo entre ciencia, conocimiento y ciudadanía.

La jornada culminará a las 19:30 horas en el Patio del Ayuntamiento de Granada con el pregón oficial de la Feria, a cargo del escritor, profesor y poeta Álvaro Salvador, seguido de la entrega del Premio de la Feria del Libro de Granada, que este año reconocerá la candidatura de Granada como finalista a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, en un acto institucional con presencia de autoridades y representantes de las entidades organizadoras.

Con esta programación, la Feria del Libro reafirma su compromiso con la educación, la diversidad cultural, la creación literaria y la proyección de Granada como ciudad de cultura y conocimiento.