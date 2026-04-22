Fuente Vieja: de la inauguración a la degradación

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Consumo de drogas, abandono y vandalismo en un enclave histórico

Desde Andalucía Por Sí – Andalucistas Huelva denunciamos que, desde que la alcaldesa Pilar Miranda inaugurara por todo lo alto, el pasado 16 de abril de 2024, esta zona se ha abandonado a su suerte en lo referente a seguridad y mantenimiento.

Tenemos que recordar que el proyecto de restauración y puesta en valor supuso aproximadamente 734.262,50 euros para su puesta a punto. Este enclave atesora, por una parte, una fuente que ha sufrido diversas modificaciones desde el periodo medieval y, por otra, la entrada al acueducto subterráneo romano del siglo I d. C., un ejemplo poco común de esta infraestructura. También encontramos un espacio de bosque de ribera junto a una población con valor científico de sapillo pintojo, una especie de anfibio que está viendo muy amenazado su hábitat.

Vemos cómo las quejas vecinales no son escuchadas. Los vecinos nos comentan que han visto fogatas que han dejado parte de la zona quemada, tiendas de campaña de personas que luego se bañan desnudas sin ningún pudor, contaminando el agua y matando así a la poca fauna que queda. También se viene observando desde hace meses a gente consumiendo drogas, utilizando bombonas de óxido nitroso, mientras se realizan botellones.

Los andalucistas creemos que este enclave histórico y arqueológico no puede convertirse en lugar de recreo de individuos que degradan un espacio que se visita diariamente, encontrándose una imagen dantesca de destrozos, suciedad y falta de mantenimiento. A esto se une que la Concejalía de Infraestructuras realiza indiscriminadas “limpiezas de vegetación” que exterminan la ya esquilmada población de sapillo pintojo.

Reclamamos más seguridad, limpieza y mayor cuidado hacia las poblaciones de fauna y flora, especialmente la del sapillo pintojo. Esperamos que la alcaldesa Pilar Miranda deje de vender proyectos fantasma y atienda el patrimonio de Huelva antes de que sea demasiado tarde.