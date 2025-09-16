La Junta refrenda su apuesta por el soterramiento y pide un esfuerzo al Ministerio para cumplir los plazos

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha participado en la reunión del consejo de administración de la Sociedad Almería Alta Velocidad

El Gobierno andaluz contribuye con el triple de fondos del previsto en la segunda fase, pasando su aportación de 18 a 48 millones

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado hoy la apuesta del Gobierno andaluz por el soterramiento del AVE a Almería, a la par que ha pedido al Ministerio de Transportes “un compromiso para cumplir con los últimos plazos previstos” para que la Alta Velocidad llegue a Almería en 2027 y que no haya más retrasos de una “demanda histórica de toda la sociedad almeriense”.

Rocío Díaz ha asistido a la reunión del Consejo de Administración de la sociedad Almería Alta Velocidad y, poco después, ha visitado las obras del soterramiento del tren en la capital junto al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, donde ha destacado el desarrollo de una infraestructura clave para transformar la movilidad, modernizar la ciudad de Almería y avanzar en la integración urbana. Al respecto, ha valorado el hecho de que “los proyectos avanzan cuando todas las administraciones ponemos de nuestra parte como está ocurriendo en Almería”.

Durante la visita, ha subrayado el compromiso de la Junta con este proyecto, recordando que la Junta de Andalucía ha triplicado su aportación inicial en las obras, pasando de 18 a 48 millones de euros. “El Gobierno andaluz siempre ha estado comprometido con los proyectos transformadores de Almería”, ha remarcado la titular de Fomento, citando no sólo el soterramiento de las vías el tren, sino también los 15 millones de euros de subvención para la integración puerto-ciudad.

También ha puesto en valor la colaboración institucional entre administraciones, que han permitido avanzar en una obra largamente esperada por los almerienses y que simboliza un paso fundamental para acabar con su histórico aislamiento ferroviario.

Por último, ha aprovechado la reunión del consejo de administración para preguntar por los plazos que, según le han transmitido, “siguen los plazos previstos, con idea de que la obra del soterramiento finalice en octubre de 2026”. “Es importante que se cumpla ese plazo para que la Alta Velocidad llegue a Almería en 2027, que es lo que están esperando todos los almerienses”, ha manifestado la consejera, que ha insistido nuevamente en “la unidad de todas las administraciones para alcanzar ese compromiso con los vecinos”

La consejera de Fomento ha asistido a la reunión y a las obras acompañada por una representación de la administración autonómica conformada por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez; y el director general de Movilidad y Transportes, José Miguel Casasola.