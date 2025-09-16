Consorcio de Transporte y Ayuntamiento instalan nuevos aparcamientos para bicicletas y patinetes en centros educativos de la capital

60 módulos para el aparcamiento seguro de vehículos de movilidad personal en los IES Azcona, Los Ángeles y Al-Ándalus, así como en municipios del área metropolitana como Benahadux y La Mojonera

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería y el Ayuntamiento de Almería han presentado algunos de los 60 nuevos módulos para el aparcamiento seguro de bicicletas y patinetes instalados por el ente de transporte en centros educativos de la provincia de Almería, dentro del programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad 2025 que desarrollan conjuntamente ambas administraciones.

El director-gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, y el concejal de Movilidad Urbana y Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, han presentado estos módulos en el IES Los Ángeles de la capital almeriense acompañados por representantes de este centro educativo, al que se suman también los IES Azcona y Al-Ándalus de la capital, así como otros de municipios del área metropolitana de transporte, como Benahadux o La Mojonera.

El acto se encuadra dentro de la iniciativa Bus+Bici, proyecto gestionado por el Consorcio de Transporte que, según ampliaba Luis Miguel Carmona, consta de tres pilares básicos: de un lado el préstamo gratuito de bicicletas asociado al uso de la tarjeta de transporte del Consorcio, de otro los convenios suscritos con los diferentes operadores de transporte metropolitano que, bajo el lema “Sube tu bici al bus”, permiten regular el traslado gratuito de bicicletas en el interior de los autobuses que cuenten con bodega de equipajes y, por último, con la periódica instalación de módulos de aparcamiento de bicicletas en centros administrativos y educativos de los municipios integrados en el ente metropolitano. “Con estas nuevas instalaciones, son ya más de 400 los aparcamientos seguros instalados por el Consorcio para el fomento de la intermodalidad y la movilidad sostenible entre la comunidad educativa de Almería”, concluye Carmona.

El concejal de Movilidad Activa, Antonio Casimiro, ha querido poner el foco en las diferentes charlas y actividades previstas en centros educativos de la capital durante la Semana de la Movilidad, dentro de la apuesta del consistorio por el fomento de una movilidad sostenible en trayectos hacía los centros dentro del programa “Andando y en bici al cole”, así como en la concienciación de un uso seguro de los vehículos de movilidad personal, haciendo especial mención “a la necesidad de trasladar a los ciudadanos, sobre todo a los que se encuentran en edad adolescente, un conocimiento básico sobre la normativa y habilidades para la conducción responsable de patinetes visto el exponencial incremento del número de accidentes en que se ven involucrados estos vehículos”. Asimismo, Casimiro invitaba al resto de vecinos de Almería a participar en los diferentes rutas y senderos previstos para este fin de semana en la capital.

Por su parte el delegado territorial ha mostrado su satisfacción por la coordinación y eficiencia con la que vienen trabajando Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Ayuntamiento de Almería y las distintas entidades públicas andaluzas para dotar a los centros educativos de instalaciones para el resguardo seguro de vehículos que permiten el desplazamiento autónomo y sostenible a los colegios e institutos de la ciudad, añadiendo que “uno de los compromisos de la Junta es formar ciudadanos más responsables ante el acuciante cambio climático y para eso debemos ofrecer al alumnado otras formas de poder acceder a los centros educativos, bien sea andando utilizando una amplia red de caminos seguros y señalizados o utilizando medios sanos y sostenibles como la bicicleta para las que el alumnado debe contar con las suficientes garantías de integridad y espacio reservado en las propias instalaciones educativas”.