La Junta subvenciona dos viviendas protegidas en alquiler en Lúcar con una inversión de 30.000 euros

Las viviendas se incorporan al parque público de alquiler y se destinan a familias con ingresos limitados

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, acompañada por el alcalde de Lúcar, Manuel López Encinas, ha entregado las llaves de dos viviendas protegidas en régimen de alquiler promovidas por el Ayuntamiento del municipio, una actuación impulsada por la Junta de Andalucía dentro del programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler.

Durante el acto, Dolores Martínez ha señalado que “con esta promoción damos respuesta a una necesidad real en los municipios del interior, facilitando el acceso a una vivienda digna y asequible a familias con menores recursos”, y ha destacado que “el compromiso de la Junta de Andalucía con el alquiler protegido es clave para fijar población y garantizar igualdad de oportunidades, con independencia del lugar de residencia”.

La promoción forma parte de la Convocatoria 2021 de Fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía, regulada por la Orden de 19 de julio de 2021, y ha contado con una subvención total de 92.398 euros de los que 62.398 euros corresponden a financiación estatal y 30.000 euros a aportación autonómica.

Las dos viviendas fueron calificadas definitivamente el 12 de noviembre de 2025, al amparo del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, y se encuentran actualmente adjudicadas, con los contratos de arrendamiento visados en diciembre de 2025. Al menos una de ellas se destina a unidades familiares o de convivencia cuyos ingresos no superan 1,2 veces el IPREM, con una renta reducida en un 30 % respecto a la renta máxima general, mientras que la segunda vivienda se adjudica a unidades con ingresos de hasta 3 veces el IPREM.

Cada vivienda cuenta con una superficie útil de 89,14 metros cuadrados, sin garaje ni trastero vinculados, y una renta anual conforme a contrato de 2.160 euros, lo que supone 180 euros mensuales, reforzando así el acceso al alquiler asequible en el municipio.

Esta actuación se enmarca en la política de la Junta de Andalucía de impulso al parque público de vivienda en alquiler, especialmente en pequeños municipios, como herramienta para favorecer la cohesión territorial, el acceso a la vivienda y la permanencia de la población en el medio rural.