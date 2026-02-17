Fátima Herrera asegura que las obras del desvío de tuberías en la avenida de Torrecárdenas son “otro símbolo de la torpe gestión de la alcaldesa”

Unas obras que en 2019 tenían un coste de 800,000 euros y 4 meses de plazo, siete años después aún no han finalizado y ya van por 1,2 millones

Estupor es lo que expresa la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, por el despropósito que están suponiendo las obras de desvío de tuberías de entrada y desagüe en el depósito de la Pipa Alta, en la Avenida de Torrecárdenas.

“Hablamos de una obra que comenzó su tramitación en 2019, que tenía un plazo de ejecución de 4 meses y un coste inicial de 800,000 euros . Estamos en 2026, ya va por más 1,2 millones y todavía no sabemos cuándo terminará. Esto no es una obra, es un monumento a la incompetencia del PP y de su alcaldesa, María del Mar Vázquez”, ha asegurado Herrera.

La portavoz socialista ha lamentado que los vecinos de Almería tengan que soportar una gestión municipal “que no solo no resuelve los problemas, sino que los multiplica”.

“Es cierto que la pandemia del Covid retrasó muchas actuaciones, pero lo que ha pasado después no tiene justificación alguna. Los continuos parones, la falta de seguimiento y la desidia del equipo de gobierno han convertido esta obra en un auténtico culebrón, digno de un premio a la peor serie de ficción, porque lo que están haciendo con esta ciudad no se lo cree nadie”, ha ironizado Herrera.

Fátima Herrera ha recordado que la obra ha estado suspendida en varias ocasiones por problemas con los suministros y porque, al excavar, se encontraron con servicios no previstos. “¿De verdad el Ayuntamiento no tiene un plano de los servicios que hay bajo tierra? Esto no es una ciudad del siglo XIX, estamos hablando de una zona de reciente urbanización. ¿Cómo es posible que no supieran lo que había ahí? ¿Quién está al mando de las obras en Almería? ¿Quién controla que se cumplan los plazos y los presupuestos? Porque, desde luego, parece que nadie”, ha criticado.

La portavoz del PSOE también ha recordado un episodio que, en sus palabras, “es la guinda del pastel”. “En marzo del año pasado, la alcaldesa se plantó en las obras para grabar un vídeo diciendo que estaban al 50%. Dos días después, el contratista pidió otra ampliación del plazo. Es decir, mientras los vecinos sufren los retrasos y el caos, en especial durante la Navidad, la alcaldesa se dedica a grabar vídeos de propaganda que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Qué tomadura de pelo es esta?”, se ha preguntado.

Herrera ha denunciado que esta obra es solo un ejemplo más de la falta de planificación y seriedad del equipo de gobierno del PP en Almería. “Llevan más de 20 años gobernando esta ciudad y lo único que han demostrado es su incapacidad para gestionar. Almería necesita un gobierno serio, riguroso, que se adelante a los problemas y que esté encima de ellos cuando surjan, no un Ayuntamiento que improvisa, que se esconde y que, además, miente a los vecinos”, ha concluido.

.