Magar CB La Mojonera campeón de  la liga regular junior femenina de Almería

El equipo junior femenino Magar CB La Mojonera ha quedado campeón imbatido de la liga regular provincial de Almería consiguiendo de este modo una plaza para el campeonato de Andalucía de clubes que se disputará en Punta Umbría (Huelva) del 10 al 15 de marzo de 2026.

Este sábado día 21 de Febrero a las 18:00 horas se disputará la final provincial en el pabellón de deportes de San Agustín, por imposibilidad de utilizar el pabellón de La Mojonera. El club va a poner autobús para aquellos jugadores/as del club que quieran se puedan desplazar a sus compañeras, dicho partido se disputará a pista central con marcador. Al finalizar el encuentro se realizará la entrega de trofeos y medallas por parte de la Federación Andaluza de Baloncesto. El rival será el CB Almería.

El equipo mojonero afronta la final con mucha motivación, energía y ganas de realizar un gran encuentro ante su publico, es la tercera final consecutiva para el club mojonero en categoría junior femenina, hecho que viene a refrendar el buen trabajo que se está realizando en la entidad.

Las jugadoras tienen las cosas claras y quieren ofrecer su mejor nivel , para su entrenador Xavi Maldonado “veo a las jugadoras con muchas ganas de competir, disfrutar y muy mentalizadas para poder dar su mejor versión y animo a todo el mundo a que venga animar a las jugadoras que se lo merecen”.