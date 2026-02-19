La Junta transforma los barrios de Los Pintores y El Zapillo de Almería con ayudas por 1,5 millones de euros

IÑAKI ALONSO PONS

Rocío Díaz visita uno de los once edificios en los que se están llevando a cabo obras de eficiencia energética y de accesibilidad

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este jueves junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, Almería para supervisar el avance de los trabajos de rehabilitación de viviendas que la Junta de Andalucía impulsa en la ciudad. En concreto, las actuaciones en los inmuebles de los barrios de Los Pintores y El Zapillo avanzan a buen ritmo, con dos de los bloques ya finalizados.

En el barrio de Los Pintores, las obras afectan a siete edificios con 56 viviendas y han recibido con una subvención por parte de la Junta de Andalucía de 1.056.417 euros, mientras que en El Zapillo se destinan 446.919 euros para la mejora de cuatro edificios con 24 viviendas. Ambas intervenciones se integran en el Programa 1 del Plan Ecovivienda, el mecanismo diseñado por el Gobierno andaluz para canalizar los fondos Next Generation hacia la rehabilitación energética de barriadas, edificios y viviendas.

Durante la visita al edificio de la calle Pintor Rosales, donde los trabajos ya han concluido, la consejera ha destacado que esta inversión supone «una mejora directa de la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y el confort de las familias».

Rocío Díaz ha subrayado el enfoque integral del gobierno andaluz “estamos firmemente comprometidos con la rehabilitación del parque residencial. Nuestra política de vivienda no solo consiste en fomentar la construcción de vivienda en venta o alquiler, sino también en cuidar, adecuar y modernizar las existentes para hacerlas más sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales”.

La consejera ha recordado que la Junta de Andalucía, desde 2019, ha destinado más de 25 millones de euros de fondos públicos a obras de rehabilitación y accesibilidad en Almería, “siempre con el objetivo de reducir el consumo, mejorar el bienestar y luchar contra la pobreza energética”, y ha añadido que “en barrios como El Zapillo o Los Pintores se lograrán reducciones de consumo energético de en torno al 60%, lo que se traduce en un ahorro directo en las facturas de los vecinos”.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la aportación municipal en este proyecto, ahora con la licitación de las obras de urbanización en los barrios de Los Pintores y El Zapillo, por 400.000 euros. La regidora ha subrayado que esta actuación “completa la rehabilitación de los edificios, mejorando eficiencia energética y accesibilidad, al tiempo que dignifica varias calles del entorno”. Según ha señalado, esta inversión “es clave para reforzar la calidad de vida y la cohesión social, avanzando en un modelo de ciudad que renueva tanto las viviendas como el espacio urbano”.

Las obras se centran en la mejora de la envolvente térmica, la sustitución de ventanas, la instalación de placas fotovoltaicas, la retirada de amianto y la mejora de la accesibilidad, con el objetivo de transformar edificios construidos en los años 50 en viviendas más eficientes, confortables y adaptadas al siglo XXI.

Rocío Díaz también ha puesto en valor la rehabilitación finalizada en el barrio de Pescadería, en colaboración con el Ayuntamiento. Se trata de la comunidad de vecinos de El Patio, con 105 viviendas, una actuación integral ya que sufría graves problemas estructurales y permanecía apuntalado desde 2017. Esta obra ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía a través del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Plan Vive 2020-2030.

En la visita, la consejera ha estado acompañada por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado; la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez, y la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera.