Constituida la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, que garantizará la participación activa del colectivo

La viceconsejera destaca el cumplimiento de un “compromiso recogido por ley” y un “mandato moral” con miles de mujeres

La Mesa de Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, que garantizará la participación activa del colectivo en las políticas de la administración andaluza, se ha constituido este jueves, después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado mes de enero el decreto por el que se crea y regula este órgano, en cumplimiento de lo previsto en la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía.

El acto ha tenido lugar en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y ha contado con la intervención de la viceconsejera Consolación Vera, quien ha destacado que la creación de esta Mesa supone el cumplimiento de un “compromiso recogido por ley” y un “mandato moral” con miles de mujeres andaluzas.

Este órgano nace como un espacio de diálogo para garantizar y fortalecer la interlocución de las entidades y asociaciones; actuar como foro de detección de necesidades; servir de cauce de participación activa en la aplicación del Estatuto; proponer sugerencias y aportaciones sobre las iniciativas que se les trasladen; e impulsar el seguimiento y la evaluación de las actuaciones.

Desde el Gobierno andaluz y de la mano de las asociaciones, se ha iniciado un camino que deberá traducirse en resultados medibles: más titularidad compartida en las explotaciones, mayor presencia femenina en órganos de decisión, más apoyo al emprendimiento rural y pesquero, más formación, más acceso a la innovación y a la digitalización, y más visibilidad.

“Si queremos que nuestros pueblos tengan futuro, si queremos que nuestras lonjas, nuestras explotaciones agrícolas, nuestras industrias agroalimentarias sigan siendo motor económico, necesitamos que las jóvenes vean oportunidades reales”, ha señalado Vera.

Precisamente por ello, la última convocatoria que el Gobierno andaluz ha lanzado para la incorporación de jóvenes al campo andaluz, dotada con 130 millones de euros, incluyó una partida específica de 15 millones de ellos para las mujeres. De las 2.910 solicitudes que se presentaron, 988 (el 34%) corresponden a este colectivo. El Ejecutivo andaluz más de 34 millones de euros a más de 700 agricultoras y ganaderas que han modernizado sus explotaciones agrarias con la adquisición de nueva maquinaria y equipamiento.

2026 Año Internacional de la Agricultora

Durante la sesión constitutiva de la Mesa se ha aprobado un manifiesto para adherirse a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que ha declarado este 2026 como Año Internacional de la Agricultora, lo que implica la puesta en marcha de diferentes iniciativas.

La Mesa de Mujeres Rurales y del Mar, que estará presidida por la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, contará con una vicepresidencia ejercida por la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y estará integrada por un vocal por cada una de las asociaciones de mujeres representativas de los ámbitos agrario, pesquero, agroalimentario y de desarrollo rural en Andalucía, y por un vocal por cada centro directivo de la Consejería. La Secretaría corresponderá a una persona funcionaria de carrera del grupo A1 responsable de la Unidad de Igualdad de Género.

Las asociaciones más representativas que participarán en esta mesa son la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía (FADEMUR), la Federación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES), la Asociación de Emprendedoras Rurales de Andalucía (AERAN), la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía (AMCAE), la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (COAMUR) y la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca (ANDMUPES).

En cuanto a su funcionamiento, la Mesa se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, pudiendo celebrarse sesiones extraordinarias, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, con voto dirimente de la Presidencia en caso de empate.

27 por ciento de empleo femenino agrario

El 94% de la comunidad autónoma se corresponde con municipios rurales, en los que la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria tiene un importante peso en el empleo. En el sector de la agricultura, las mujeres suponen un 27,3 por ciento del empleo.

En el caso de la pesca, este colectivo supone el 22% de las personas ocupadas, pero con grandes diferencias entre el sector extractivo (2%), que aún está ampliamente masculinizado; y la industria de transformación (45%) y el comercio al por mayor (28%), donde sí están más presentes.