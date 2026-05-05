El paro baja en Andalucía en 22.393 personas en abril y sitúa la cifra total en 557.245

En el último año el desempleo baja en 61.858 personas, un -9,99%

El paro bajó en Andalucía en 22.393 personas (-3,86%) en el mes de abril, un descenso que sitúa la cifra total de parados en 557.245 personas, el registro más bajo en 18 años tras el registrado en mayo de 2008, según los datos de paro registrado publicados hoy. En España, el descenso fue de 62.668 personas (-2,59%).

En los últimos 12 meses, el paro baja en Andalucía en 61.858 personas (-9,99%). En el conjunto del país, el paro bajó en 155.674 personas (-6,20%).

El paro mensual andaluz descendió en todos los sectores, principalmente en los servicios (-14.782 personas, -3,67%), seguido del colectivo sin empleo anterior (-4.153 personas, -6,11%), la construcción (-1.389 parados, -2,93%), la industria (-1.090 personas, -3,48%) y la agricultura (-979 parados, -3,19%).

En el último año, el paro descendió en todos los sectores: agricultura (-14,44%), la construcción (-13,44%), el colectivo sin empleo anterior (-12,56%), la industria (-9,72%) y servicios (-8,78%).

Por sexos, el paro se redujo el pasado mes de abril un -4,19% en los hombres y un -3,66% en las mujeres. Respecto a abril de 2025, bajó un -9,71% en el colectivo masculino y un -10,17% en el femenino.

Por edades, el paro mensual descendió un -10,44% en los menores de 25 años, -4,21% en el colectivo entre 25 y 44 años y -2,61% en los mayores de 45 años. En el último año, descendió -9,35% en el caso de los menores de 25 años, -12,05% en el grupo de entre 25 y 44 años y de -8,76% en los mayores de 45 años.

Datos provincializados

El paro bajó en abril en todas las provincias: Huelva (-5,84%), Sevilla (-4,10%), Cádiz (-3,87%), Málaga (-3,82%), Granada (-3,58%), Jaén (-3,57%), Córdoba (-3,43%) y Almería (-3%).

Con respecto al año anterior, el paro bajó en las ocho provincias: Huelva (-12,17%), Jaén (-12,13%), Córdoba (-11,16%), Cádiz (-10,63%), Málaga (-9,61%), Almería (-9,36%), Sevilla (-9,15%) y Granada (-8,77%).

Tres provincias andaluzas (Cádiz, Sevilla y Málaga) registran los descensos más abultados del paro, en términos absolutos, tanto en el último mes (tras la provincia de Barcelona) como en el cómputo interanual.

Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 263.563 contratos, lo que representa un descenso del -9,91% con respecto al mes anterior y un aumento del 6,65% con respecto a abril de 2025.

Seguridad Social

Con respecto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, abril se cerró con un incremento de 43.312 cotizantes (1,22%), hasta situarse el número total en la comunidad en 3.602.282 personas. En España el incremento fue de 223.685 personas (1,02%).

En los últimos doce meses, la afiliación en Andalucía creció en 80.480 cotizantes, un incremento del 2,29%. El conjunto del país registra un incremento de 517.192 cotizantes (2,40%) en el último año.

Autónomos

Andalucía alcanza en abril un incremento mensual de 3.283 trabajadores por cuenta propia (0,55%) y el número total de autónomos se sitúa en 597.451 personas.

En el conjunto de España, aumentan los autónomos en 15.439 personas afiliadas, lo que supone un 0,45% más, estableciendo el número total en 3.444.973 afiliados al RETA.

Con respecto a abril de 2025, la comunidad registra 9.582 autónomos más (1,62%). En España, el número de autónomos subió en los últimos doce meses en 42.775 personas (1,26%).