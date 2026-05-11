Bosch España refuerza su posición en el mercado mediante su estrategia global



Bosch, proveedor líder mundial de tecnología y servicios, registró un sólido resultado en España durante el ejercicio económico 2025, demostrando su fortaleza estratégica en medio de la inestabilidad del mercado. La compañía alcanzó unas ventas netas totales, incluyendo la facturación de las empresas no consolidadas y los suministros internos a las sociedades filiales, de 2 529 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 2,1 % en comparación con el año anterior, pese a la inestabilidad global de los principales mercados en los que opera la compañía. Por su parte, las ventas consolidadas de la compañía en el mercado local registraron una caída del 2,7 %, alcanzando los 2 420 millones de euros.“Si bien 2025 fue un año difícil, logramos aumentar las ventas netas totales gracias a nuestro compromiso local y a nuestra estrategia global”, afirmó Javier González Pareja, presidente del Grupo Bosch para España y Portugal. “Este éxito es el resultado de nuestro profundo compromiso con la innovación, del esfuerzo y dedicación de nuestra talentosa plantilla en España y de la adquisición estratégica del negocio de climatización de Johnson Controls”. La plantilla de Bosch España creció en unas 400 personas, un 4,7 %, hasta alcanzar los 8 300 empleados, como consecuencia de la adquisición de Johnson Controls, que incluye una planta de producción en Vacarysses, Barcelona, España. Las cifras de inversión del Grupo Bosch en España alcanzaron los 43 millones de euros. “España no solo es un mercado europeo importante para Bosch, sino también un centro estratégico para el desarrollo de tecnología y negocio gracias a su competencia en fabricación, su potencial innovador, su talento y su sólido ecosistema de fabricantes y proveedores de automoción”, añadió González Pareja.

Perspectivas para 2026: estabilidad ante la incertidumbre globalDe cara a 2026, Bosch España cree que la débil evolución económica de 2025 continuará en el presente ejercicio. Es probable que los altos niveles de incertidumbre, debido principalmente a los acontecimientos geopolíticos y a los efectos aún impredecibles de la guerra en Oriente Medio, sigan afectando a la inflación y a la producción económica mundial. A pesar de ello, Bosch España prevé un desarrollo estable de sus ventas a terceros en el país. “Para 2026, nos vamos a centrar en oportunidades estratégicas como la transformación de la movilidad, la economía del hidrógeno, el uso de la inteligencia artificial y la integración del negocio de aire acondicionado de Johnson Controls-Hitachi. España es un centro estratégico para Bosch, y confiamos en nuestra estrategia para afrontar la incertidumbre global y seguir aportando valor”, dijo Javier González Pareja.

Bosch Mobility: incrementando cuota de mercado

A pesar de que la producción de vehículos en España ha vuelto a caer por segundo año consecutivo, las ventas del área empresarial Mobility se han mantenido estables en nuestro país. El área de sistemas para motores de combustión eficientes ha ganado cuota de mercado, compensando un crecimiento por debajo de lo esperado en electrificación que, junto con la electrónica avanzada y los sistemas ADAS (sistemas de asistencia al conductor), son los vectores de crecimiento futuro. Además, han sido notables los crecimientos en componentes electrónicos y sistemas para bicicletas eléctricas. También es de destacar que el primer proyecto en Europa con pila de hidrógeno de segunda generación de Bosch se está desarrollando con un cliente español.Las ventas de la división Mobility Aftermarket volvieron a crecer en 2025, permitiendo ganar cuota de mercado en las familias de escobillas limpiaparabrisas, filtros y frenos, así como en equipos de diagnosis y servicios de software. El mercado de la distribución continuó su proceso de consolidación, con una cada vez mayor presencia de grupos internacionales y, al mismo tiempo, una concentración a nivel ibérico. Además, debido a que cada vez son más relevantes los servicios al taller, Bosch se está enfocando estratégicamente en servicios como la diagnosis remota.

Consumer Goods: la innovación como factor de éxito

El año 2025 fue clave para consolidar el liderazgo de Bosch en electrodomésticos y mantener su posición como una de las marcas favoritas entre los españoles. La estrategia de marca estuvo centrada principalmente en el desarrollo del mercado de electrodomésticos integrables y, para ello, se lanzó la campaña «Las cocinas más IN tienen electrodomésticos INtegrados de Bosch», que conectó con el público y potenció su visibilidad. En este sentido, la colaboración con MasterChef fue fundamental. Durante la segunda mitad del año, Bosch Electrodomésticos se enfocó en la gama de secadoras: la campaña «Al mal tiempo, buena secadora» presento este producto como la solución práctica para el día a día. La campaña, que coincidió con el lanzamiento de la nueva y más eficiente secadora Serie 8, alcanzó un notable éxito de notoriedad y consideración de compra. Además, Bosch fue declarada, por tercer año consecutivo, como la empresa más innovadora en electrodomésticos según el Índice Español de Innovación (IEI) de la UC3M.La división de Herramientas Eléctricas reforzó su presencia en el mercado español durante 2025, finalizando el año con un resultado positivo en todos sus canales de venta. Este éxito se debe a una potente ofensiva de innovación, con más de 200 nuevos productos lanzados al mercado, y a una decidida expansión de su gama con el objetivo de consolidar aún más su posición como proveedor integral para los profesionales. La división ha lanzado su primera gran gama de herramientas manuales y una nueva familia de herramientas y medidores específicos para electricistas. Estos lanzamientos se suman a la continua innovación en la plataforma de baterías AMPShare, que fomenta un ecosistema compatible entre marcas, y a la consolidación de tecnologías de alto rendimiento como EXPERT. Este desarrollo se enmarca en el firme compromiso de Bosch con la sostenibilidad, trabajando activamente en el uso de materiales reciclados en productos y embalajes, y avanzando en el objetivo de reducir las emisiones en toda la cadena de valor.

Energy and Building Technology: las adquisiciones y la inteligencia artificial fortalecen el negocio

En un contexto de mercado más estable durante 2025, Bosch Home Comfort reforzó su apuesta por la innovación con lanzamientos en España de nuevos calentadores estancos y termos eléctricos para el ámbito residencial y amplió su oferta comercial e industrial con soluciones de calefacción, sistemas VRF y controles de gestión energética. La división dio un paso más en su estrategia de expansión y fortalecimiento de su negocio de servicios en España con la adquisición de Servei Tecnic S.A, y sus tres empresas de servicios Setesa en Barcelona. La adquisición de esta cuarta empresa de servicios contribuye al objetivo de seguir creciendo en el ámbito de los servicios, ofreciendo soluciones centradas en la experiencia del cliente. Asimismo, el pasado año se completó la mayor adquisición en la historia de Bosch, con la integración del negocio HVAC de Johnson Controls y la joint venture Johnson Controls–Hitachi Air Conditioning. Este hito refuerza significativamente su posicionamiento global: la red de fabricación crecerá tanto en número de plantas productivas como de centros de desarrollo, al tiempo que se amplía la cartera de productos y marcas, impulsando el crecimiento de las ventas a nivel internacional. En su compromiso con el futuro, Bosch Home Comfort impulsó la formación de nuevos jóvenes profesionales a través del programa Young Installer Program. Con el objetivo de impulsar el futuro de los servicios de movilidad, Bosch Service Solutions dio, durante 2025, un paso adelante en la evolución de sus soluciones de atención al cliente y gestión de emergencias. La división ha potenciado la fusión de tecnología de vanguardia y la valiosa intervención humana, incorporando nuevas capacidades basadas en inteligencia artificial. Esto se traduce en una interpretación del lenguaje notablemente superior, garantizando una mayor eficiencia en sus procesos y elevando significativamente la satisfacción de los usuarios en el ámbito de la automoción y la movilidad.

Industrial Technology: inversión en digitalización, IA y tecnologías emergentes

La unidad de negocio Drive and Control Technology, integrada dentro de la división Bosch Rexroth, ha continuado consolidándose como un socio estratégico clave para la industria, centrando su innovación en potenciar el éxito y la competitividad de sus clientes a través de la transformación hacia fábricas más avanzadas. Durante 2025, la unidad de negocio ha reforzado su posicionamiento en el mercado entregando un ecosistema de soluciones más punteras en automatización, hidráulica inteligente y fabricación que generan resultados de negocio tangibles. Más allá de la tecnología, el enfoque de Bosch Rexroth se traduce en beneficios directos como una mayor eficiencia que reduce significativamente los costes operativos, una agilidad superior para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y una operación con mayor responsabilidad medioambiental. En un panorama global incierto, la firma proporciona la estabilidad y la innovación que las empresas necesitan no solo para competir, sino para prosperar a largo plazo. Mirando hacia adelante, Bosch Rexroth continúa fortaleciendo esta propuesta de valor a través de una fuerte inversión en digitalización, inteligencia artificial y tecnologías emergentes como el hidrógeno, asegurando que, junto a sus clientes, esté bien posicionada para ayudar a dar forma a la próxima revolución industrial.

Grupo Bosch: previsiones y rumbo estratégico para 2026

En 2026, ante las tensiones geopolíticas y las barreras comerciales, el Grupo Bosch pretende utilizar toda su capacidad innovadora para aprovechar las perspectivas de crecimiento en sus mercados globales. Las necesarias inversiones anticipadas en áreas de importancia futura se mantendrán en el alto nivel de años anteriores. En 2025, Bosch destinó cerca de 12 000 millones de euros a investigación y desarrollo, así como a inversiones de capital. La compañía de tecnología y servicios prevé un crecimiento de ventas de entre el 2 % y el 5 % y un margen EBIT operativo de entre el 4 % y el 6 % para 2026. “Como líder tecnológico global, estamos comprometidos con impulsar tendencias como la automatización, la digitalización, la electrificación y la inteligencia artificial, porque son la base de un crecimiento rentable”, declaró Stefan Hartung, presidente del consejo de administración de Bosch. A pesar de los importantes retos, Bosch alcanzó en 2025 unos ingresos por ventas de 91 000 millones de euros, ligeramente por encima del año anterior (2024: 90 300 millones). Ajustado al tipo de cambio, el crecimiento fue del 4,1 %. El margen EBIT operativo se situó en el 2 %, por debajo del año anterior (2024: 3,5 %). Las necesarias medidas estructurales y de personal para reforzar la viabilidad futura tuvieron un impacto significativo en los resultados, con provisiones por valor de 2 700 millones de euros. “Bosch puede construir el futuro, incluso en condiciones adversas. 2026 será un año de avances”, afirmó Hartung. En lo que respecta a la capacidad de innovación, Bosch es una de las empresas industriales más sólidas del mundo y, con alrededor de 6 300 patentes en 2025, una de las compañías que más patentes solicita en Europa. Hartung considera que expandir el liderazgo innovador de Bosch es un factor clave para el éxito del negocio y para la implementación de la Estrategia 2030 de la compañía.