La malas compañías

“Dime con quien andas y te diré quien eres”, reza el viejo dicho de nuestro rico refranero. ¿Verdad o cierto?. Ni siempre es verdad y tampoco es incierto del todo, como la experiencia demuestra, todo es relativo en la vida. Pero en la vida pública hay que asumir la clásica expresión relativa a que no solo hay que serlo sino además hay que aparentarlo.

Y ello en un día en que se está destapando una red de corrupción política en la vecina Región de Murcia que implica muy directamente al Partido Popular. Ha ocurrido en esta Comunidad Autónoma como venía sucediendo en Marbella, donde todo el mundo hablaba de corrupción y todo permanecía inalterables hasta que la Justicia intervino y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero disolvió la Corporación Municipal y se dispusieron los mecanismos previstos legalmente y hasta entonces no aplicados en caso alguno

Decía esto porque el líder ecologista Francisco Toledano señalaba a ALMERÍA ACTUALIDAD que la corrupción marbellí tiene su proyección en la provincia de Almería, y encima lo decía con una convicción y una seguridad que llama poderosamente la atención. Hace unos años, cuando el entonces President de la Generalitat de Cataluña Pascual Maragall habló de aquél célebre 3% de comisiones ilegales yo comencé a manifestar con el sudor frío corporal mi hasta entonces ilimitada capacidad de sorpresa al escuchar en las barras y mesas de los bares y cafeterías de Almería ciudad lo que, al parecer, se estaba produciendo en algunos municipios de nuestra siempre querida provincia. Y se hablaba con tal ligereza y se aportaban tantios nombres propios que me producía el mismo estupor que cuando se comenataba lo de Marbella.

Pero estos dimes y diretes que con tanta frecuencia y ligereza afloran tienen el distingo con los que siempre se han venido contando en nuestra provincia en que ahora se producen espontánea y concienzudamente para conocimiento público de cuantos quieren y pueden escucharlos, lo que induce a pensar que existe un cierto hastío, un confesable cansancio. Desde lo acaecido en Marbella se vienen intensificando esos rumores que van expandiéndose por toda la provincia como una gota de aceite en agua.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que no se haya producido caso alguno de corrupción política en la provincia de Almería pese a contar con un litoral bastante extenso donde el urbanismo ha resurgido contundentemente. Mejor así, hay que alegrarse de ello y si eso es así habrá que congratularse por la calidad de nuestros políticos.

Y también en términos políticos, las compañías son influyentes en la actividad pública, y en este sentido preelectoral comienza a erigirse en epicentro de la política almeriense la presentación o no del Partido de Almería (PAL) de Juan Enciso y José Añez en las próximas Elecciones al Parlamento Andaluz, a las que concurre por Almería el Candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular (PP), Javier Arenas.

Yo lo que pienso es que el PAL está llamado a concurrir a los próximos comicios electorales aunque las encuestas no le presagien la obtención ningún escaño. Y pienso que concurrirá el PAL porque, aún siendo una escisión del PP y catalogados como de Derechas, es tal la distancia personal que les separa de los máximos dirigentes del partido matriz, con Javier Arena a la cabeza, por ser a quien culpan de la escisión y el posterior sufrimiento que ello conllevó la pasada Legislatura Municipal, que resulta inevitable restarle unos cuantos votos otrora desperdigados y ahora controlados y que irían al PP. Por esa distancia personal existente, y evidenciada en Diputación muy recientemente, es por lo que no cesará el acoso a Javier Arenas, que en su tercer intento por conseguir el gobierno de la Junta de Andalucía para el PP, y comprometido a dejar la actividad política si no lo consigue ahora, desean darle la puntilla, que se diría en términos taurinos que tanto regocijo produce a los autodenominados populares.

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