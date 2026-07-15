El PSOE obtiene el 33% de los votos yse sitúa como primera fuerza

GabinetedePrensa julio 15, 2026 0
CIS barometro electoral 15 7 2026
  • El PP sería la segunda fuerza política con el 25,1% de la estimación de voto,
    según el barómetro mensual del CIS
  • El principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda
    (43%), 3 puntos más que el mes anterior
  • El 76,8% de los encuestados califica la visita del papa a España como
    “positiva o muy positiva”
  • El 68,4% de los españoles considera que su situación económica personal es
    actualmente “muy buena o buena”
    Madrid, 15 de julio de 2026. El CIS ha realizado el barómetro de julio que incluye
    cuestiones habituales como los conflictos en Oriente Próximo y la invasión rusa de Ucrania,
    las preferencias por los líderes políticos y la valoración de los ministros, así como la visita
    del papa León XIV a España durante el mes de junio.
    Según esta encuesta, el PSOE sería la fuerza más votada con el 33% de los votos, seguido
    del PP, con el 25,1%; VOX, con el 15,3%, y SUMAR lograría un 6,1%.
    Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,25
    puntos sobre 10; le sigue Yolanda Díaz, con un 4; Alberto Núñez Feijóo obtiene 3,64, y
    Santiago Abascal, 2,96.
    En este sentido, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 40% de los
    encuestados que expresan su opinión, lo que supone una ventaja de 19,2 puntos sobre
    Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,8%. Santiago Abascal es la opción
    preferida para el 13,8% y Gabriel Rufián, para el 6,9%.
  • Respecto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 29,6% de los españoles
  • asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 69,1% dice que “poca o
  • ninguna”.
  • Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,4% de los encuestados
  • afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 79,8% asegura que
  • “poca o ninguna”.
  • Valoración de ministros
  • El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vuelve a ser el mejor valorado y consigue un 5,62
  • sobre 10; le sigue el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que logra un 5,36, y,
  • en tercer lugar, se sitúa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con un 5,02.
  • Problemas en España
  • El principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (43%), 3 puntos
  • más que el mes anterior, seguida de la inmigración (23,4%) y de los problemas políticos
  • en general (18,7%).
  • Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son
  • la vivienda, en primer lugar, con el 26,9%; la crisis económica, en segundo lugar, con el
  • 26,1%; y la sanidad, con el 20%.
  • Situación económica personal y general
  • El 68,4% de los españoles considera que su situación económica personal es actualmente
  • “muy buena o buena”, frente al 22,8% que afirma que es “mala o muy mala”. Un 7,8% opina
  • que es “regular”.
  • En cuanto a la situación económica general de España, cambia la percepción: el 38,3% la
  • considera “buena o muy buena”, mientras que el 55% la percibe como “mala o muy mala”.
  • El 5,4% dice que es “regular”.
  • Conflictos internacionales
  • Respecto a la guerra en Oriente Próximo, el 71,2% de los españoles dice estar “muy o
  • bastante preocupado”; el 15,8% asegura estar “algo preocupado”, y el 11,1%, “poco o nada
  • preocupado”.
  • En cuanto a la invasión rusa de Ucrania, un 65,2% dice estar “muy o bastante preocupado”;
  • un 16,5% asegura estar “algo preocupado”, y un 16% afirma que está “poco o nada
  • preocupado”.
  • Visita del papa
  • El 76,8% de los encuestados califica la visita del papa a España como “positiva o muy
  • positiva”; un 9,2% la considera “ni positiva ni negativa”, y el 9,6%, “negativa o muy
  • negativa”.
  • Además, el 70,4% de quienes han estado informados sobre esta visita cree que ha servido
  • para mejorar la imagen de España, frente al 5,8% que cree que la ha empeorado.
  • Entre las personas que han seguido el discurso del pontífice sobre la inmigración, el 76,2%
  • de los encuestados está “muy o bastante de acuerdo” con sus palabras.
  • El 54,8% considera que el papa León XIV es “un referente ético y moral para la sociedad
  • en su conjunto”, mientras que un 37,1% piensa que lo es “solamente para los católicos”.
  • Estos y otros datos se encuentran recogidos en el barómetro de julio, elaborado entre los
  • días 1 y 6, y a partir de 4.020 entrevistas. Los datos completos se pueden consultar en la
  • web del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es). Para cualquier consulta, el
  • teléfono de Comunicación es 91 580 76 25.

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