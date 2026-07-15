Miski Liu Suria

“Dejen de jugar al juego de izquierda contra derecha, o a razas divididas para atacarse entre sí, enfrentando a los sexos o a las religiones. La humanidad se debe unir contra la fuerza que la controla.” CrystalRiver.

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Batalla invisible

Nueva era de la conciencia

Nada se siente igual desde 2020

Última frontera, la mente humana

Colapso del andamiaje de la matrix

Se acelera el calendario de divulgación

A lo largo de la historia, cada generación ha tenido su campo de batalla, según Kat Carroll. Al principio, se combatía con espadas, arcos y flechas; luego, con fusiles y cañones. Para cuando llegó el siglo XX, ya contábamos con aviones y armas nucleares. Hoy en día, el campo de batalla es mucho menos visible. No se puede ver en un mapa ni ubicarlo en un país. La batalla se ha trasladado a la mente humana.

Los mayores conflictos del siglo XXI quizás no se libren únicamente por territorio y recursos, sino por la atención, la percepción, la narrativa, la memoria y, en última instancia, la capacidad de elección humana. Los gobiernos han comprendido desde hace tiempo que influir en las creencias de la gente puede ser tan poderoso como controlar sus acciones. Ya sea mediante la propaganda, operaciones psicológicas, publicidad, entretenimiento o, más recientemente, inteligencia artificial y algoritmos sofisticados, estos métodos han evolucionado a la par de la tecnología.

A medida que siguen surgiendo nuevas revelaciones y se presentan ante los tribunales, comenzamos a comprender que algunos programas que antes se consideraban teorías conspirativas eran, de hecho, muy reales. La pregunta ahora ya no es simplemente qué sucedió y por qué. La pregunta más importante podría ser: ¿Qué hacemos con este nuevo conocimiento?

ÚLTIMA FRONTERA

Durante la guerra fría, las potencias se embarcaron en una carrera por comprender la mente humana. Programas como el MKUltra buscaban explorar métodos de modificación de la conducta, interrogatorio, memoria, hipnosis y los efectos de sustancias psicoactivas.

Los medios negaron el esfuerzo de espionaje mental de las grandes potencias durante la guerra fría, pero continuaron los programas secretos y se convirtieron en un campo de estudio aún mayor para las empresas y el ejército, mientras que personas inocentes fueron sometidas a experimentos sin su consentimiento informado.

NOTICIAS DEL RESETEO

A todos los monstruos: vuestro tiempo se ha acabado.

El viejo mundo terminará con una transmisión. El nuevo mundo comenzará cuando les hayas explicado a quienes te rodean lo que ha sucedido.

Según la exprimera ministra británica Liz Truss , una red mundial de élites no electas dirige la política de los gobiernos desde la sombra.

, una red mundial de élites no electas dirige la política de los gobiernos desde la sombra. Si tu gobierno cree que la mejor manera de erradicar billones de dólares de deuda es gastar aún más dinero en deuda, tienes un país gobernado por idiotas.

Nunca fuiste un ciudadano más. Eras la tormenta. Eras la señal. Y el mundo lo sabrá.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/14/restored-republic-via-a-gcr-as-of-july-14-2026/

Colapso del andamiaje de la matrix.https://rumble.com/v7cpgqm-the-collapse-of-the-matrix-scaffolding.html

La estructura matricial simula la realidad física.https://rumble.com/v7cpfwe-how-matrix-scaffolding-fakes-physical-reality.html

Gran purga de la élite mundial, según Thalon Thor .https://rumble.com/embed/v79zkje/?pub=4py6tc

.https://rumble.com/embed/v79zkje/?pub=4py6tc Jerry Sargeant afirma que «El ofidio que gobernaba la Tierra se ha ido. Lo que sucederá a continuación te impactará.»https://www.youtube.com/watch?v=xErGIPUFd0A

afirma que «El ofidio que gobernaba la Tierra se ha ido. Lo que sucederá a continuación te impactará.»https://www.youtube.com/watch?v=xErGIPUFd0A Los ancianos chinos y Saint Germain tienen más que suficiente para financiar la RV y Gesara, y llevan años esperando para dárnoslo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/13/reader-logan-b-poor-judy/

tienen más que suficiente para financiar la RV y Gesara, y llevan años esperando para dárnoslo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/13/reader-logan-b-poor-judy/ Antes de que el mundo te dijera que fueras todo menos tú mismo: el hombre proveía, la mujer criaba y el niño soñaba. Por eso intentaron destruirlo.https://t.me/TARTARIAthetruth/89186

Nada se siente igual desde el año 2020 y todos lo saben. La crisis del costo de la vida, la inflación, los problemas de la vivienda, la incertidumbre económica y los cambios en la vida cotidiana han hecho que mucha gente sienta que la vida no ha sido la misma desde 2020.https://www.youtube.com/watch?v=0Dltfkin1B8

Los gobiernos sobre-dimensionados siguen aumentando la carga territorial, según Jim Giatas . El gobierno pierde su autoridad moral cuando exige más y ofrece menos, cuando sube los impuestos y baja los servicios, cuando castiga a los ciudadanos y excusa sus propios errores.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/13/reader-jim-giatas-oversized-governments-keep-adding-to-area-burden/

. El gobierno pierde su autoridad moral cuando exige más y ofrece menos, cuando sube los impuestos y baja los servicios, cuando castiga a los ciudadanos y excusa sus propios errores.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/13/reader-jim-giatas-oversized-governments-keep-adding-to-area-burden/ Si la humanidad poseyera una herramienta capaz de reducir el sufrimiento, aumentar la transparencia y ampliar la responsabilidad individual, pero no la utilizara adecuadamente por miedo, codicia, política o incentivos a corto plazo, la pérdida se mediría no sólo en términos económicos, sino también morales, según Rob Cunningham.https://x.com/KuwlShow/status/2076750115499356540

INCOMPETENCIA

¿Por qué parece menos capaz la clase política europea que las generaciones anteriores? pregunta Nikolai Gastello. Gran parte de Europa se encuentra con líderes que carecen de competencia y perspectiva histórica, y aunque ocupan cargos poderosos, muchos parecen incapaces de comprender la magnitud de la responsabilidad que han asumido.

Las personas más capaces se marchan, mientras que las ambiciosas se dedican a los negocios, la consultoría, las finanzas o el cabildeo, y las que se quedan suelen ser ideólogos, arribistas, excéntricos o mediocres sin ningún otro lugar más atractivo al que ir. El peligro no reside en que parezcan ridículos, sino en que gobiernan estados que poseen un enorme poder, y cuando personas débiles heredan maquinaria poderosa, las consecuencias imprevistas pueden ser de todo menos triviales.

https://www.rt.com/news/642935-western-europe-weak-leaders

VIAJES EN EL TIEMPO

En muchos textos antiguos se describen los viajes en el tiempo y la dilatación del tiempo. El tiempo fluye de modo diferente en los distintos planos de existencia. Los antiguos reflexionaban sobre el tiempo relativista, las dimensiones superiores y los diversos planos de existencia, mucho antes de la teoría de la relatividad.

El rey Kakudmi viajó a Brahma durante un par de horas, pero en la Tierra habían transcurrido cientos de millones de años. Según el folclore celta, la gente pasaba una sola noche en las colinas de las hadas, para luego regresar cientos de años después. Los «durmientes de la cueva» durmieron en una caverna durante 309 años. Despertaron para encontrar el mundo transformado, y su relato se convirtió en leyenda.

🌀 IN MANY ANCIENT TEXTS, TIME TRAVEL AND TIME DILATION ARE DESCRIBED



King Kakudmi traveled to Brahma for a couple of hours – but on Earth, 108 yugas (hundreds of millions of years) had passed.



And this is not the only case.



Do you think the ancients knew something that we… pic.twitter.com/H8a7xH5UbP — XSpirit (@TubeSpirit) July 13, 2026

UFOLOGÍA

Se está acelerando el calendario de divulgación. Hablamos de imágenes de otros seres en directo o pruebas visuales que podrían destrozar la narrativa de que son sólo drones o fenómenos meteorológicos.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/13/overclassified-major-uap-amnesty-and-information-incoming/

Proyecto Zodiac: programa oculto de recuperación de restos de ovnis accidentados. Se han recuperado varias naves, algunas entregadas por aliados como Dinamarca . Se informa de esfuerzos continuos para descifrar tecnología no humana, con un éxito limitado.https://x.com/overclassifiedx/status/2076064490693800012

. Se informa de esfuerzos continuos para descifrar tecnología no humana, con un éxito limitado.https://x.com/overclassifiedx/status/2076064490693800012 La humanidad descubrirá antiguas ruinas alienígenas por todo el universo, según Alex Collier . Le mostraron que Marte es un tesoro arqueológico. Dice que la Luna también está llena de vestigios de civilizaciones antiguas y tecnologías ocultas. Esto no debería asustarnos. Es la oportunidad de conocer la verdadera historia de la humanidad.https://x.com/TubeSpirit/status/2076410775501980150

. Le mostraron que es un tesoro arqueológico. Dice que la también está llena de vestigios de civilizaciones antiguas y tecnologías ocultas. Esto no debería asustarnos. Es la oportunidad de conocer la verdadera historia de la humanidad.https://x.com/TubeSpirit/status/2076410775501980150 Si la verdad es tan explosiva que no se puede revelar de golpe ¿por qué publicar nada? ¿Es para condicionarnos gradualmente? ¿Para que puedan presentar su versión de los hechos que estemos dispuestos a aceptar? Nos están mostrando la verdad que quieren que creamos. Y lo más interesante permanece oculto. Como dijo el doctor House “todo el mundo miente”.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/11/xspirit-is-ufo-uap-disclosure-a-lie/

Enlace al vídeo en español:

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