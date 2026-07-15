Batalla invisible

Miski Liu Suria julio 15, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Miski Liu Suria

Dejen de jugar al juego de izquierda contra derecha, razas divididas para atacarse entre sí, enfrentando a los sexos o a las religiones. La humanidad se debe unir contra la fuerza que la controla.” CrystalRiver.

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Batalla invisible

  • Nueva era de la conciencia
  • Nada se siente igual desde 2020
  • Última frontera, la mente humana
  • Colapso del andamiaje de la matrix
  • Se acelera el calendario de divulgación

A lo largo de la historia, cada generación ha tenido su campo de batalla, según Kat Carroll. Al principio, se combatía con espadas, arcos y flechas; luego, con fusiles y cañones. Para cuando llegó el siglo XX, ya contábamos con aviones y armas nucleares. Hoy en día, el campo de batalla es mucho menos visible. No se puede ver en un mapa ni ubicarlo en un país. La batalla se ha trasladado a la mente humana.

Los mayores conflictos del siglo XXI quizás no se libren únicamente por territorio y recursos, sino por la atención, la percepción, la narrativa, la memoria y, en última instancia, la capacidad de elección humana. Los gobiernos han comprendido desde hace tiempo que influir en las creencias de la gente puede ser tan poderoso como controlar sus acciones. Ya sea mediante la propaganda, operaciones psicológicas, publicidad, entretenimiento o, más recientemente, inteligencia artificial y algoritmos sofisticados, estos métodos han evolucionado a la par de la tecnología.

A medida que siguen surgiendo nuevas revelaciones y se presentan ante los tribunales, comenzamos a comprender que algunos programas que antes se consideraban teorías conspirativas eran, de hecho, muy reales. La pregunta ahora ya no es simplemente qué sucedió y por qué. La pregunta más importante podría ser: ¿Qué hacemos con este nuevo conocimiento?

ÚLTIMA FRONTERA

Durante la guerra fría, las potencias se embarcaron en una carrera por comprender la mente humana. Programas como el MKUltra buscaban explorar métodos de modificación de la conducta, interrogatorio, memoria, hipnosis y los efectos de sustancias psicoactivas.

Los medios negaron el esfuerzo de espionaje mental de las grandes potencias durante la guerra fría, pero continuaron los programas secretos y se convirtieron en un campo de estudio aún mayor para las empresas y el ejército, mientras que personas inocentes fueron sometidas a experimentos sin su consentimiento informado.

The Invisible Battlefield

NOTICIAS DEL RESETEO

INCOMPETENCIA

¿Por qué parece menos capaz la clase política europea que las generaciones anteriores? pregunta Nikolai Gastello. Gran parte de Europa se encuentra con líderes que carecen de competencia y perspectiva histórica, y aunque ocupan cargos poderosos, muchos parecen incapaces de comprender la magnitud de la responsabilidad que han asumido.

Las personas más capaces se marchan, mientras que las ambiciosas se dedican a los negocios, la consultoría, las finanzas o el cabildeo, y las que se quedan suelen ser ideólogos, arribistas, excéntricos o mediocres sin ningún otro lugar más atractivo al que ir. El peligro no reside en que parezcan ridículos, sino en que gobiernan estados que poseen un enorme poder, y cuando personas débiles heredan maquinaria poderosa, las consecuencias imprevistas pueden ser de todo menos triviales.

https://www.rt.com/news/642935-western-europe-weak-leaders

VIAJES EN EL TIEMPO

En muchos textos antiguos se describen los viajes en el tiempo y la dilatación del tiempo. El tiempo fluye de modo diferente en los distintos planos de existencia. Los antiguos reflexionaban sobre el tiempo relativista, las dimensiones superiores y los diversos planos de existencia, mucho antes de la teoría de la relatividad.

El rey Kakudmi viajó a Brahma durante un par de horas, pero en la Tierra habían transcurrido cientos de millones de años. Según el folclore celta, la gente pasaba una sola noche en las colinas de las hadas, para luego regresar cientos de años después. Los «durmientes de la cueva» durmieron en una caverna durante 309 años. Despertaron para encontrar el mundo transformado, y su relato se convirtió en leyenda.

UFOLOGÍA

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