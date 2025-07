La Mesa del Tren da por hecho que el AVE no llegará a Almería antes de 2028

La plataforma ciudadana vuelve a hacer públicas sus demandas y califica la actitud de las instituciones de “inaceptable y poco respetuosa con los almerienses”

ALMERÍA. 10-07-2025.- La mesa del tren cree que la provincia de Almería está en una grave encrucijada. “Los servicios de Renfe son más que deficitarios con muy poca calidad y unos tiempos de viaje que son con diferencia los más altos del país para un recorrido entre Almería y Madrid con siete horas y quince minutos, con un Talgo 6 cuya locomotora, seguramente por no tener el mantenimiento adecuado se rompe un día sí y otro también”, se lamenta José Carlos Tejada, coordinador de la plataforma ciudadana. Todo ello provoca incidencias, averías que hacen necesario la continuación del viaje en autobús para llegar a destino.

“Desde la mesa ya en abril plantamos al presidente de Renfe que ante la avalancha del turismo nacional se pusieran trenes con doble composición que podría suponer una oferta de casi 30.000 billetes mensuales. Estamos oyendo todas las mañanas la publicidad de Renfe ofreciendo en verano millones de plazas extras y nos preguntamos por qué esas plazas no se ponen también en Almería”.

“Además –avanza Tejada- nos encontramos con una conexión con el puerto que sigue paralizada y no se entiende por qué la Autoridad Portuaria no ha reclamado ya el estudio de implementación que se encargó a Ineco hace más de catorce meses. Desde la mesa seguimos reclamando ese cajón soterrado y hace una semana nos dirigimos al presidente del Puertos del Estado para que nos recibiera y tomara notas en su agenda de trabajo para dar una salida y conectar la estación con el puerto de Almería”.

Por otro lado, “seguimos sin noticias del secretario de Estado desde que nos anunció que iba a venir pero parece que no acaba de encontrar una fecha para viajar a Almería. Desconocemos la posición del ministerio con respecto al cercanías del Bajo Andarax. Tampoco hay noticias de cuál es su posición respecto al futuro corredor ferroviario del Poniente, e insistimos que esta comarca con más de 300.000 habitantes necesita soluciones de movilidad”.

A todo esto hay que añadir “nuestra petición a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de vernos que han pasado ya dos años y no hay manera de que nos reciba. No sabemos los motivos para que no nos reciba aunque imaginamos que no querrá que le preguntemos si hay voluntad política de que lleguen a acuerdos con el ministerio como ha sucedido en Granada o con el tren litoral de Málaga. Y queremos saber cuándo comenzarán las obras del puerto seco de Níjar”, argumenta José Carlos Tejada.

Por último, el coordinador de la Mesa del Tren señala que “viendo las últimas licitaciones publicadas en el BOE nos lleva a considerar que el AVE no llegará antes del año 2028. Licitaciones como el de las traviesas y vías con plazo hasta el 28 o la licitación sobre control de calidad que se va a finales de ese año. Este escenario nos preocupa por lo que hemos vuelto a solicitar reuniones con el secretario de Estado, con el subdelegado del Gobierno, con la consejera de Fomento y Vivienda y con el presidente de Renfe. Consideramos que esa dilación en convocarnos se trata de una actitud de las instituciones inaceptable y poco respetuosa con los ciudadanos”.

En este sentido en septiembre se convocará una reunión con todas las instituciones “en la que debatiremos la situación ferroviaria de Almería y las futuras infraestructuras complementarias. La idea es alcanzar una declaración institucional que a través de un pacto por el ferrocarril se comprometan a aportar su trabajo y su apoyo político para la mejora de las infraestructura ferroviaria de Almería”, concluye Tejada.