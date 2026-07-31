La Banda Municipal de Música de Almería cierra por todo lo alto su ciclo de conciertos de verano en la Plaza de la Constitución

De la mano del Área de Cultura, la formación dirigida por José Solá Palmer ofreció un programa que empezó y terminó con pasodobles de compositores almerienses

Con un concierto variado, dinámico y de lo más entretenido, la Banda Municipal de Música de Almería cerró en la tarde de ayer su ciclo de conciertos de verano en la Plaza de la Constitución con la cuarta y última de sus convocatorias. Durante cuatro jueves del mes de julio –todos excepto la semana grande del 59º Festival de Flamenco y Danza-, la formación que dirige José Solá Palmer ha ofrecido al público variados y valiosos programas que han pasado de la zarzuela a las composiciones contemporáneas, de la música con protagonismo solistas de viento metal a los siempre bien recibidos pasodobles.

Esa variedad volvió a ser el denominador común del concierto de este pasado jueves, con un programa agrupado con el expresivo título de ‘Una mirada musical poliédrica: pasodobles, música medieval y de cine’, en el marco de la programación estival organizada desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Bajo la siempre acertada dirección de José Solá, la Banda comenzó su actuación con ‘¡Bravo!’, pasodoble de concierto compuesto por el almeriense Francisco José Pérez Cruz, miembro de la Banda, donde reivindica la plena vigencia del pasodoble de concierto, dotándolo de una energía, elegancia y riqueza tímbrica que lo convirtieron en una brillante apertura de programa. A continuación sonó ‘El torreón de los templarios’, poema sinfónico del murciano Ignacio Sánchez Navarro. La Banda recreó la obra del compositor, a través de una partitura de gran fuerza evocadora, que invocó la atmósfera de la Edad Media.

De la fantasía medieval a la que provoca siempre recrear bandas sonoras de cine. Y más si se habla de firmas incuestionables como Elmer Bernstein y sus ‘Los siete magníficos’ o de Ennio Morricone con ‘Los intocables’ y ‘Nuovo Cinema Paradiso’, dos partituras de enorme fuerza expresiva que muestran la extraordinaria capacidad del compositor italiano para emocionar desde lenguajes muy diferentes.

El concierto cerró con el estreno absoluto de ‘Gaditana’, pasodoble andaluz del también almeriense José Viciana Rodríguez, también músico de la Banda, dedicado a Lucía Gil, donde se combina la esencia del pasodoble con una sonoridad luminosa y elegante, dando lugar a una obra llena de frescura.

“La Banda Municipal de Música de Almería ha vuelto a demostrar el gran compromiso y gran nivel que ofrece en cada uno de sus conciertos, desarrollando repertorios siempre atractivos, con frecuentes estrenos absolutos o con obras a las que la Banda se enfrenta por primera vez. Un excelente trabajo capitaneado por su director titular José Solá, y que hacemos extensivo a todos los músicos”, afirma el concejal delegado del Área, Diego Cruz.

Relacionado