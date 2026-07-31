Carboneras disfrutará de una velada flamenca de primer nivel el 12 de agosto con el Festival “Antonio Segura”

El alcalde presenta junto a las cantaoras Rocío Segura y Antonia López un cartel que completan Pedro “El Granaíno” y Jeromo Segura

Las caballerizas del Castillo de San Andrés han acogido la presentación oficial del I Festival Flamenco “Antonio Segura”, una cita cultural de primer nivel que se celebrará en el emblemático monumento el próximo miércoles, 12 de agosto, a partir de las 22.00 horas. El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha dado a conocer la propuesta acompañado por las cantaoras Antonia López y Rocío Segura, esposa e hija del homenajeado. El certamen nace con vocación de continuidad tras el éxito del festival de homenaje a Antonio Segura celebrado el pasado verano en el municipio.

El cartel estará encabezado por Pedro “El Granaíno”, referente indiscutible del cante actual con una voz llena de fuerza y profundo arraigo tradicional. Junto a él estará Jeromo Segura, una de las voces más respetadas de la escena contemporánea, caracterizada por su fina sensibilidad y el respeto a los cantes clásicos.

Por su parte, Rocío Segura aportará la elegancia y el temperamento del cante femenino junto a la carga emotiva de cantar a la memoria de su padre, y la veterana cantaora Antonia López trasladará su experiencia y solvencia sobre el escenario, al que llega como pilar fundamental en la transmisión del arte flamenco en su familia. A las guitarras estarán Manolito Herrera y Gabriel Lorente, mientras que en las palmas podrá disfrutarse de Juan Andrés Heredia y Antonio “El Pescao”.

Las entradas están ya a la venta, a un precio de 25 euros, y se podrán adquirir de manera exclusiva en el establecimiento “La Barbería” de Carboneras.

Cultura y atractivo turístico

Durante la presentación, el alcalde ha destacado el firme compromiso del Ayuntamiento con el fomento de la cultura y, en especial, del flamenco además de la repercusión positiva que tienen este tipo de eventos en la localidad:

“El flamenco constituye una de las principales señas de identidad de nuestra tierra, y es también un atractivo turístico de primer nivel para Carboneras. Con este festival se acerca a vecinos y visitantes una propuesta de altísima calidad. Una noche flamenca organizada, además, desde el cariño y el respeto a la memoria de Antonio Segura, un hombre que llevó el amor por este arte en la sangre”, ha manifestado Salvador Hernández.

Por su parte, la reconocida cantaora Rocío Segura, ha expresado el orgullo de su familia al ver continuar este proyecto. “Supone una gran alegría organizar este festival después de arrancar el año pasado con un homenaje a mi padre. Invito a todos los aficionados a disfrutar de una gran noche en Carboneras, un pueblo en el que el flamenco tiene gran arraigo y que nos ofrece un escenario espectacular como es el Castillo de San Andrés”, ha señalado.

El legado de Antonio Segura

Antonio Segura López (1944-2023), nacido en Almería y con raíces familiares en Carboneras fue pescador de profesión y aficionado al flamenco de grandes convicciones. Encarnó a esa generación de hombres y mujeres que, lejos del foco mediático y desde la humildad, preservaron el flamenco como una forma de vida, amistad y generosidad.

Junto a su esposa, Antonia López, transmitió la devoción por el cante a su hija Rocío, siendo una referencia y un apoyo fundamental en su carrera artística. El certamen perpetúa así su legado y rinde homenaje a todos los aficionados anónimos que garantizan que el patrimonio flamenco se mantenga vivo de generación en generación.

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