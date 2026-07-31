El Festival Internacional de Música de Sorbas dedica un concierto extraordinario al Himno Oficial de la Ciudad de Almería

La Orquesta del FIMSAL protagonizará el reestreno sinfónico de la obra este domingo, 2 de agosto, a las 12.00 horas, en el Auditorio, con la participación de destacados artistas y formaciones almerienses

El Festival Internacional de Música de Sorbas (FIMSAL), que se viene celebrando desde este lunes, 27 de julio, y que se prolongará hasta el martes, 4 de agosto, con clases magistrales gratuitas, conciertos patrimoniales y actividades culturales en Sorbas y otros puntos de Almería, tiene este domingo, 2 de agosto, una de sus citas más destacadas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

La Asociación Promúsica Almería, en el marco de FIMSAL 2026, celebrará a las 12.00 horas del mediodía un Concierto Extraordinario dedicado a la capital almeriense que tendrá como principal atractivo el reestreno sinfónico del Himno Oficial de la Ciudad de Almería.

Este concierto matinal cuenta con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, entre otros, y reunirá sobre el escenario a la Orquesta del FIMSAL 2026, que estará acompañada por un elenco de artistas y formaciones representativas de la provincia, en una cita concebida como un homenaje al patrimonio musical almeriense.

Concretamente, el concierto contará con la participación especial del barítono Juan de Dios Mateos, el Coro Provincial de Almería y el Grupo Almenara, además de la intervención del solista invitado Diego Cruz, quienes contribuirán a dar vida a una matinal de música y amor a la tierra.

Bajo el lema ‘A la Ciudad de Almería’, esta propuesta artística pretende poner en valor el legado cultural de la capital almeriense a través de la música sinfónica, ofreciendo al público una oportunidad única para redescubrir el himno oficial en una versión especialmente concebida para esta ocasión.

La iniciativa forma parte de la programación del Festival Internacional de Música de Sorbas, un encuentro que continúa consolidándose como uno de los referentes culturales de la provincia, promoviendo la excelencia musical, la colaboración entre intérpretes y el acercamiento de la música al conjunto de la ciudadanía. Además, este año con un marcado carácter solidario a beneficio de los afectados en los recientes incendios acontecidos en Los Gallardos y Bédar, abriendo una Fila 0.

Más sobre FIMSAL

El Festival Internacional de Música de Sorbas (FIMSAL) es una propuesta diseñada para estudiantes de todos los niveles que buscan perfeccionar su dominio musical y técnico en un entorno excepcional. Sorbas, un enclave único donde el verano no solo brinda un clima cálido y favorable para la concentración, sino que también ofrece paisajes inspiradores y un ambiente relajado que potenciará tu creatividad y conexión musical.

El programa abarca clases especializadas en instrumentos de cuerda – violín, viola, violonchelo y contrabajo–, así como en piano, trompeta, trompa, trombón, clarinete, fagot y oboe, con un enfoque en el dominio técnico y la profundidad interpretativa, además clases de música de cámara, conciertos y conferencias.

El taller Barroco (Daisuke Iida), el de jazz (Classijazz) y el de música moderna (ClamoMusic) complementan la formación, apostando por la improvisación y el intercambio de ideas entre géneros. Además, cada sesión se enriquece con conciertos y actividades prácticas, permitiendo aplicar de forma inmediata lo aprendido y fomentar el diálogo directo con colegas y artistas en activo.

Para los más pequeños, los talleres de iniciación a cargo de Alina Voicu y José Manuel Badía hacen que todos los interesados por la música sin importar la edad o el nivel tengan cabida en FIMSAL.

Más información en https://www.fimsal.org.

Más actividades

Viernes 31 de julio. 21:30h: Concierto en las Nubes en el santuario de la Virgen de la Cabeza de Monteagud.

Sábado 1 de agosto. 21:00h: Concierto de gala en Almería, en el MUREC (Museo del Realismo Español Contemporáneo).

Domingo 2 de agosto. 12:00h: Gran concierto en el Auditorio de Almería.

Domingo 2 de agosto. 20:00h: Concierto en familia en Lucainena de las Torres.

Domingo 2 de agosto. 22:30h: Noche de cine con película y música de piano en directo en la plaza del Ayuntamiento de Lucainena de las Torres.

Lunes 3 de agosto. 20:00h: Gran concierto junto a Classijazz en la plaza de la Constitución de Sorbas.

Martes 4 de agosto. 12:30h: Concierto de clausura de FIMSAL en el Teatro de Sorbas.

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