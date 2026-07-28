TEDxAlmería abre hoy la venta de entradas para ORIGEN, su regreso el 25 de septiembre al Edificio de las Mariposas
Beatriz Garre
El astrónomo Jesús Aceituno y el investigador Horacio Pérez-Sánchez, elegido este
último por votación popular, son las dos primeras voces confirmadas de una edición que
invita a mirar hacia el origen de toda gran idea.
TEDxAlmería ha puesto hoy a la venta las entradas para su próxima edición, que se celebrará el 25 de septiembre en el Edificio de las Mariposas bajo el lema ORIGEN.
El anuncio coincide con la revelación de sus dos primeras voces confirmadas: el
astrónomo Jesús Aceituno, director del Observatorio de Calar Alto, y el investigador Horacio
Pérez-Sánchez, elegido por votación popular entre los seguidores de la organización.
El aforo, como en ediciones anteriores, es limitado, por lo que la organización recomienda no
demorar la compra a quienes quieran asegurar su plaza.
Volver a la primera pregunta
Antes de cada respuesta, de cada avance tecnológico y de cada certeza, hay siempre una
pregunta que todavía nadie ha resuelto. Ese instante, el momento exacto en que una idea
empieza a existir, es lo que TEDxAlmería quiere poner sobre el escenario en su edición ORIGEN
2026.
El programa de este año recorrerá la ciudad, la ciencia, la memoria compartida, la naturaleza
indomable, el cielo almeriense, los conflictos que definen a un territorio y el futuro que ya se está
construyendo desde Almería. Un hilo conductor que conecta directamente con la propia provincia:
tierra de contrastes que ha convertido sus desafíos en referencia mundial en agricultura
sostenible, energía solar, investigación científica en el desierto de Tabernas y producción
cinematográfica. Esa misma capacidad de transformar preguntas en respuestas es, para la
organización, el escenario perfecto para una edición que celebra el pensamiento que empieza de
cero.
Dos ponentes, dos orígenes distintos
Jesús Aceituno, la primera voz confirmada, es astrónomo y director del Observatorio de Calar
Alto. En su charla explicará cómo hoy es posible detectar planetas alrededor de otras estrellas,
algo que hace apenas unas décadas era inimaginable, y cómo esa mirada al cielo nació
precisamente en el desierto almeriense.
Horacio Pérez-Sánchez, la sexta y última voz del cartel, ha sido elegido directamente por el
público: la organización sometió a votación popular la última plaza del programa, y la comunidad
decidió entre dos candidaturas, la de Horacio y la de Mariana. Horacio subirá al escenario para
hablar de cómo la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento de fármacos capaces de
tratar enfermedades que hoy no tienen cura, una idea que nace, según explica la organización, de
hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta.
De los seis ponentes previstos para esta edición, ya hay dos confirmados y el resto del cartel se
irá desvelando durante las próximas semanas, con la agenda definitiva publicada a principios de
septiembre.
Una cuenta atrás que construye la propia ciudad
TEDxAlmería ha diseñado este año una dinámica que convierte a los propios almerienses en
protagonistas del anuncio de ponentes: por cada 100 nuevos seguidores en el perfil oficial de
Instagram, se desbloquea un nuevo nombre del cartel, y en el caso de la última plaza, ha sido
directamente una votación popular la que ha decidido quién sube al escenario. Es la manera que
ha encontrado la organización de mantener viva la expectación durante el verano y de premiar el
apoyo de la comunidad con información en primicia y con voz propia en la construcción del
evento.
Mucho más que una conferencia
Desde su nacimiento, TED se ha convertido en un movimiento global dedicado a difundir ideas
que merecen ser compartidas. Bajo esa misma filosofía, TEDxAlmería reúne en un mismo
escenario a voces de la innovación, la ciencia, el emprendimiento, la creatividad, la cultura y el
desarrollo personal, con el objetivo de generar conversaciones que trasciendan el propio evento.
«Jesús Aceituno mirando al cielo desde Calar Alto y Horacio Pérez-Sánchez preguntándose qué
enfermedades podemos curar antes de que la ciencia lo haga posible son dos formas muy
distintas de entender ORIGEN, pero parten del mismo sitio: una pregunta sin responder todavía.
Este año hemos querido que sea la propia comunidad quien desbloquee el cartel, seguidor a
seguidor, y que decida con su voto quién ocupa la última plaza, porque TEDxAlmería solo existe
si Almería lo hace suyo.»
— Beatriz Garre, Responsable de Estrategia de Comunicación, Comunidad y Relaciones con Medios de
TEDxAlmería
Cómo seguir la cuenta atrás y comprar entradas
Las entradas ya están disponibles, y toda la información sobre ponentes, agenda y novedades se
irá publicando en los canales oficiales de TEDxAlmería:
Web y entradas: www.tedxalmeria.com
Instagram: @tedxalmeria_official
La cuenta atrás ya ha comenzado, el cartel sigue creciendo y la próxima gran idea podría estar
más cerca de lo que imaginas.