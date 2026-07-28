TEDxAlmería abre hoy la venta de entradas para ORIGEN, su regreso el 25 de septiembre al Edificio de las Mariposas

Beatriz Garre

El astrónomo Jesús Aceituno y el investigador Horacio Pérez-Sánchez, elegido este

último por votación popular, son las dos primeras voces confirmadas de una edición que

invita a mirar hacia el origen de toda gran idea.

TEDxAlmería ha puesto hoy a la venta las entradas para su próxima edición, que se celebrará el 25 de septiembre en el Edificio de las Mariposas bajo el lema ORIGEN.

El anuncio coincide con la revelación de sus dos primeras voces confirmadas: el

astrónomo Jesús Aceituno, director del Observatorio de Calar Alto, y el investigador Horacio

Pérez-Sánchez, elegido por votación popular entre los seguidores de la organización.

El aforo, como en ediciones anteriores, es limitado, por lo que la organización recomienda no

demorar la compra a quienes quieran asegurar su plaza.

Volver a la primera pregunta

Antes de cada respuesta, de cada avance tecnológico y de cada certeza, hay siempre una

pregunta que todavía nadie ha resuelto. Ese instante, el momento exacto en que una idea

empieza a existir, es lo que TEDxAlmería quiere poner sobre el escenario en su edición ORIGEN

2026.

El programa de este año recorrerá la ciudad, la ciencia, la memoria compartida, la naturaleza

indomable, el cielo almeriense, los conflictos que definen a un territorio y el futuro que ya se está

construyendo desde Almería. Un hilo conductor que conecta directamente con la propia provincia:

tierra de contrastes que ha convertido sus desafíos en referencia mundial en agricultura

sostenible, energía solar, investigación científica en el desierto de Tabernas y producción

cinematográfica. Esa misma capacidad de transformar preguntas en respuestas es, para la

organización, el escenario perfecto para una edición que celebra el pensamiento que empieza de

cero.

Dos ponentes, dos orígenes distintos

Jesús Aceituno, la primera voz confirmada, es astrónomo y director del Observatorio de Calar

Alto. En su charla explicará cómo hoy es posible detectar planetas alrededor de otras estrellas,

algo que hace apenas unas décadas era inimaginable, y cómo esa mirada al cielo nació

precisamente en el desierto almeriense.

Horacio Pérez-Sánchez, la sexta y última voz del cartel, ha sido elegido directamente por el

público: la organización sometió a votación popular la última plaza del programa, y la comunidad

decidió entre dos candidaturas, la de Horacio y la de Mariana. Horacio subirá al escenario para

hablar de cómo la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento de fármacos capaces de

tratar enfermedades que hoy no tienen cura, una idea que nace, según explica la organización, de

hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta.

De los seis ponentes previstos para esta edición, ya hay dos confirmados y el resto del cartel se

irá desvelando durante las próximas semanas, con la agenda definitiva publicada a principios de

septiembre.

Una cuenta atrás que construye la propia ciudad

TEDxAlmería ha diseñado este año una dinámica que convierte a los propios almerienses en

protagonistas del anuncio de ponentes: por cada 100 nuevos seguidores en el perfil oficial de

Instagram, se desbloquea un nuevo nombre del cartel, y en el caso de la última plaza, ha sido

directamente una votación popular la que ha decidido quién sube al escenario. Es la manera que

ha encontrado la organización de mantener viva la expectación durante el verano y de premiar el

apoyo de la comunidad con información en primicia y con voz propia en la construcción del

evento.

Mucho más que una conferencia

Desde su nacimiento, TED se ha convertido en un movimiento global dedicado a difundir ideas

que merecen ser compartidas. Bajo esa misma filosofía, TEDxAlmería reúne en un mismo

escenario a voces de la innovación, la ciencia, el emprendimiento, la creatividad, la cultura y el

desarrollo personal, con el objetivo de generar conversaciones que trasciendan el propio evento.

«Jesús Aceituno mirando al cielo desde Calar Alto y Horacio Pérez-Sánchez preguntándose qué

enfermedades podemos curar antes de que la ciencia lo haga posible son dos formas muy

distintas de entender ORIGEN, pero parten del mismo sitio: una pregunta sin responder todavía.

Este año hemos querido que sea la propia comunidad quien desbloquee el cartel, seguidor a

seguidor, y que decida con su voto quién ocupa la última plaza, porque TEDxAlmería solo existe

si Almería lo hace suyo.»

— Beatriz Garre, Responsable de Estrategia de Comunicación, Comunidad y Relaciones con Medios de

TEDxAlmería

Cómo seguir la cuenta atrás y comprar entradas

Las entradas ya están disponibles, y toda la información sobre ponentes, agenda y novedades se

irá publicando en los canales oficiales de TEDxAlmería:

Web y entradas: www.tedxalmeria.com

Instagram: @tedxalmeria_official

La cuenta atrás ya ha comenzado, el cartel sigue creciendo y la próxima gran idea podría estar

más cerca de lo que imaginas.

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