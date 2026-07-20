Juan Manuel Gil abre en septiembre la programación de otoño del Centro Andaluz de las Letras en Almería

El escritor almeriense inaugura la nueva temporada con un encuentro en torno a su novela ‘Majareta’, mientras la Red Andaluza de Clubes de Lectura retoma ese mes su actividad en la provincia

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura Patrimonio Histórico y Deporte, retomará su programación en la provincia de Almería a partir del mes de septiembre con nuevas actividades destinadas al fomento de la lectura y al encuentro entre autores y lectores. La primera cita tendrá lugar el día 30, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa, donde el escritor almeriense Juan Manuel Gil mantendrá un encuentro con los clubes de lectura de la provincia en torno a su última novela, ‘Majareta’ (Seix Barral). La actividad, enmarcada en el ciclo Encuentros en el Centro, permitirá a los participantes dialogar con el autor sobre el proceso creativo y los temas que aborda esta obra.

Junto a esta propuesta, el Centro Andaluz de las Letras reactivará la programación de la Red Andaluza de Clubes de Lectura, que tras el paréntesis estival vuelve a reunir a decenas de lectores en distintos municipios almerienses para compartir sus lecturas.

Entre los títulos seleccionados para el inicio del nuevo curso figuran ‘Cicatriz’, de Juan Gómez-Jurado, en el club de lectura de la Biblioteca Municipal de Macael; ‘Un día perfecto’, de Melania G. Mazzucco, en la Biblioteca Municipal de Viator; ‘Leer Lolita en Teherán’, de Azar Nafisi, en el club de lectura de San José (Níjar); ‘Almendra’, de Won-Pyung Sohn, en el club de la Biblioteca de Vélez Rubio; y ‘Primer amor’, de Iván Turguénev, elegido por el club juvenil de la Biblioteca de Las Cabañuelas, en Vícar.

Con esta programación, el Centro Andaluz de las Letras reafirma su compromiso con el fomento de la lectura, el apoyo a la creación literaria y el acercamiento de escritores y escritoras a la ciudadanía a través de una red de actividades que se desarrolla en bibliotecas y espacios culturales de toda la provincia.

La programación del otoño se irá ampliando en las próximas semanas con nuevas actividades y encuentros literarios.

Más información en www.centroandaluzdelasletras.es

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