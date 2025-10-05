La Policía Local de El Ejido celebra la festividad de su patrona con actividades deportivas

Junto a los diversos actos litúrgicos que se vienen desarrollando durante los últimos días con motivo de la festividad en honor a la Divina Infantita, Patrona de El Ejido y del cuerpo de la Policía Local de El Ejido, precisamente la Policía Local ha querido realizar su particular programa de actividades para conmemorar esta festividad.

El deporte ha sido el hilo conductor de dos propuestas, un campeonato de tiro y otro de fútbol 7, que han contado con un alto número de participantes no solo de los agentes pertenecientes a este cuerpo policial sino también de componentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos del Poniente, Policía Local de Almería y funcionarios municipales.

Hoy se ha procedido a la entrega de los correspondientes trofeos de manos del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y del intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, en el Círculo Cultural y Recreativo. Posteriormente se ha celebrado una convivencia entre todos los participantes.

El domingo será el día grande con la Santa Misa, que comenzará a las 19:00 horas y será oficiada por D. Mariano Delgado, con la participación de la Coral de El Ejido, tras la cual tendrá lugar la procesión de la talla por las calles del centro.

Dentro de esta programación prevista por la Policía Local, el lunes tendrá lugar en el Teatro Municipal un acto institucional donde se realizarán felicitaciones a aquellos agentes que han llevado a cabo actuaciones meritorias y se reconocerá a personas, empresas, colectivos y entidades que han colaborado con la Policía Local.