El CBM Cantera Sur El Ejido y BM Bolaños se citan en un ‘simulacro de fase de ascenso’

Los azulinos visitan a los castellano-manchegos, siempre entre los grandes y vigentes subcampeones ligueros, este sábado a las 20 horas en el Pabellón Macarena Aguilar

Recién colocado en lo más alto de la tabla y compartiendo liderato con un solo equipo, el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido encara la cuarta jornada de la Primera División Nacional en la que se mide a otro firme candidato a luchar por la zona privilegiada, el ciudadrealeño BM Bolaños, al que los azulinos visitan este sábado a las 20 horas en el Pabellón Macarena Aguilar.

Pleno de victorias (tres) para el combinado almeriense que dirige Carlos Peral, sumando los mismos seis puntos que el segundo y aventajando en uno al tercero y cuarto, después de ganar 33-24 a One Eden CBM Colegio San Francisco de Asís Mijas en un compromiso bien controlado por los canterano-sureños desde el comienzo (7-1, minuto 8), creciendo la diferencia al descanso (19-9) y, pese al arreón malagueño (22-15, minuto), también se amplió cerca del final (31-19, minuto 52).

Frente al plantel ejidense, los castellano-manchegos esperan en la decimotercera plaza con dos puntos al igual que los duodécimos, undécimos y décimos, siendo esa la distancia que les separa de los tres vicecolistas y de los inquilinos de los puestos que van del quinto al octavo, viniendo de estrenar su casillero de triunfos al batir 25-28 a BM Herencia.

Un derbi que los herencianos dominaron el primer período (4-2, 7-4 y 10-6, minutos 9, 13 y 24), pero al intermedio la contienda estaba empatada (11-11) y el cuadro bolañego le dio la vuelta al marcador (17-21, minuto 43) y salió indemne de una nueva apretura (20-21, minuto 50), hasta recuperar su renta (21-25, minuto 55) y mantenerse arriba a la llegada del desenlace.

Como si fuese un espejo en el que Cantera Sur deba mirarse, el conjunto de Bolaños de Calatrava (en el que repite un curso más el técnico Miguel Ángel Caraballo) siempre anda en la zona alta de clasificación, al menos en los últimos seis años (quinto en la campaña 2019/20, cuarto en la 2020/21, quinto en la 2021/22, segundo en la 2022/23, tercero en la 2023/24 y segundo del Grupo E en la 2024/25) y ha disputado dos fases de ascenso a la División de Honor Plata (2023 y 2025), aunque en cada una de ellas solamente venció un duelo y se quedó sin opciones antes de la jornada decisiva.

El partido se retransmite en directo a través del canal de Youtube del Club BM Bolaños, en el enlace youtube.com/watch?v=ncBC0znxh9w

JORNADA 4 (04 y 05-10-25)

BM Bolaños – CBM CANTERA SUR EL EJIDO (sábado, 20.00) BM Los Dólmenes Antequera – BM Herencia Dypre BM Ciudad de Algeciras – Cajasur Córdoba BM Cajasol Sevilla BM Proin B – Melilla Ciudad del Deporte BM Virgen de la Victoria Silbon Cordoplas BM La Salle Córdoba – Helvetia BM Montequinto Aural Centros Auditivos BM Málaga – BM Alarcos Ciudad Real Limobel BM Pozuelo de Calatrava – CBM PAN Moguer One Eden CBM Colegio San Francisco de Asís Mijas – ARS Naranjas de Palma del Río