Obras en autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

entre los PPKK 695+780 y 704+360 (T.M. Vera), en sentido creciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas desde las 06:00 h del 1 de junio hasta las 13:00 h del 5 de junio.

entre los PPKK 778+520 y 777+900 (T.M. Viator), en sentido decreciente, se cerrará el carril derecho. Entre los PPKK 775+650 y 778+420, en sentido creciente, se realizará corte alternativo de carriles. Ambas actuaciones están previstas desde las 9 h del día 1 de junio hasta las 13:00 h del día 5 de junio y desde las 9 h del día 8 de junio hasta las 13:00 h del día 12 de junio.

entre los PPKK 805+500 a 806+300 y 808+800 a 810+100 (T.M. Vícar y La Mojonera), en sentido creciente, se cerrará el carril derecho. Las actuaciones están previstas desde las 8 h del día 1 de junio hasta las 13:00 h del día 5 de junio y desde las 8 h del día 8 de junio hasta las 13:00 h del día 12 de junio.

Por otra parte, continúan las afecciones en la N-340a, entre los PPKK 395+000 y 398+000 (T.M. Adra y Balanegra), en ambos sentidos, con cierre de todos los carriles y desvío alternativo. Se prevé su finalización el 30 de junio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/