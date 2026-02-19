La Policía Local detiene a un individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas

Los agentes lo arrestaron tras una persecución a pie en Pescadería

Efectivos de la Policía Local de Almería han detenido a un individuo de 52 años, natural y vecino de la capital, como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) en Pescadería.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.50 horas de ayer, en la calle Ruano, durante un servicio conjunto con la Policía Nacional, que los había requerido en la denuncia de un vehículo. Los agentes locales observaron que un varón, al percatarse de su presencia, comenzaba a correr en sentido opuesto, haciendo caso omiso a los avisos policiales para que se detuviera. La persecución termino en la calle Miras Romera, donde fue alcanzado por uno de los funcionarios policiales y que sometido a su identificación y registro.

Durante el mismo, se le encontraron en diferentes bolsillos interiores de la chaqueta que portaba varias cantidades de diversas sustancias, que pudieran tratarse de cocaína, base de coca y hachís, arrojando un total cercano a los 15 gramos, así como casi un centenar de pastillas de ‘Trankimazin’ y medio centenar de ‘Diazepan’, además de noventa euros en metálico, por lo que fue detenido y trasladado a Comisaría.