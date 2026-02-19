El Ayuntamiento recupera la placa conmemorativa del ‘Arco de la Soledad’ tras ser retirado por la rehabilitación de la Plaza de la Constitución

La alcaldesa y miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de la Soledad descubren esta insignia, elaborada en mármol blanco de Macael, que rememora la noche del Viernes Santo de 2002

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y miembros de la Junta Directiva de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad han descubierto este jueves la renovada placa conmemorativa ubicada en uno de los portones de la Casa Consistorial que rememora la noche del Viernes Santo del año 2002, cuando una inclemencia meteorológica hizo que el paso de Nuestra Madre de los Dolores en su Soledad tuviera que refugiarse en este espacio durante varias horas tras la suspensión de su estación de penitencia. Desde entonces, este espacio es conocido en el mundo cofrade almeriense como el ‘Arco de la Soledad’.

Acompañados por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, han descubierto esta insignia elaborada en mármol blanco de Macael que reza lo siguiente: ‘El cielo desgarrado por tu soledad lloró y este arco te protegió para que nada turbara tu bendita belleza’.

Esta placa se instaló en el año 2003 en el mismo lugar y tuvo que ser retirada con motivo de las obras de remodelación de la Plaza de la Constitución. Desde este jueves ha vuelto al lugar que le pertenece tras su restauración.

“Ya estamos en Cuaresma, nos quedan menos de 40 días para empezar a vivir la Semana Santa de Almería, declarada de Interés Turístico Nacional, y desde hoy la Plaza de la Constitución vuelve a contar con esta placa conmemorativa que recuerda un hecho emotivo para todos los cofrades almerienses, especialmente para la Hermandad de la Soledad”, ha trasladado la alcaldesa de la ciudad, quien además ha avanzado que “este Viernes Santo la Hermandad cambiará su recorrido habitual y volverá a pasar por este lugar histórico para ellos”.

Por su parte, José Carlos Herrera, miembro de la Junta Directiva de la Hermandad de la Soledad, ha agradecido “el gran detalle” que ha tenido el Ayuntamiento de Almería restaurando una placa “histórica”. “Este año vamos a volver a recorrer este lugar en nuestra estación de penitencia, por lo que va a ser doblemente especial”, ha asegurado.