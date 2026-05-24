La Guardia Civil y Policía Local de Vícar detienen a un varón implicado en 37 delitos contra el patrimonio en una misma barriada del municipio

La actuación conjunta ha permitido esclarecer tres robos con violencia e intimidación, 33 robos con fuerza en interior de vehículos y un delito de daños

La rápida coordinación entre Guardia Civil y Policía Local de Vícar, permitió localizar y detener al sospechoso pocas horas después de interponerse una denuncia por robo con intimidación

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y la Policía Local de Vícar, en el marco de la “Operación CHEPE”, han procedido a la detención de un varón de 27 años de edad, como presunto autor de 37 delitos contra el patrimonio cometidos en una misma barriada del municipio de Vícar.

La investigación se inició tras detectarse un incremento de hechos delictivos en una misma zona del municipio, generando preocupación y alarma entre los vecinos afectados.

Esta operación se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que la Guardia Civil y la Policía Local de Vícar desarrollan de forma coordinada para prevenir y perseguir los delitos contra el patrimonio, reforzando la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de la provincia.

Las gestiones para la detención del sospechoso se intensificaron tras la denuncia presentada por una víctima de un robo con violencia e intimidación, que permitió de forma inequívoca identificar al presunto autor de los hechos.

De inmediato, se estableció un dispositivo conjunto de búsqueda y localización entre agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Vícar, logrando localizar al sospechoso mientras transitaba por una vía pública del municipio. Tras intentar huir, fue finalmente interceptado y detenido por los actuantes.

Las investigaciones posteriores permitieron recopilar numerosos indicios y pruebas que relacionaban al detenido con un total de 37 delitos contra el patrimonio.

La actuación coordinada entre ambos cuerpos policiales ha resultado fundamental para el esclarecimiento de la totalidad de los hechos investigados, reforzando la colaboración institucional en la lucha contra la delincuencia y mejorando la percepción de seguridad entre los vecinos de la zona afectada.

Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos de amenazas, lesiones, violencia doméstica, atentado contra agentes de la autoridad y diversos ilícitos contra el patrimonio.

Se le imputan tres delitos de robo con violencia e intimidación, 33 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de daños.

Las diligencias instruidas y el detenido fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza nº2 que se encontraba en funciones de guardia

La Guardia Civil y Policía Local recomienda:

Evitar dejar objetos de valor visibles en el interior de vehículos

Estacionar preferentemente en zonas iluminadas o vigiladas

Cerrar correctamente puertas y ventanas, aunque el estacionamiento sea breve;

Comunicar inmediatamente cualquier actitud sospechosa a través del 062

Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aportando información o imágenes que puedan ayudar en las investigaciones.

La colaboración ciudadana continúa siendo fundamental para prevenir delitos y reforzar la seguridad en los municipios de la provincia.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).