La Policía Nacional desarticula en Almería un entramado dedicado a la falsificación de empadronamientos para regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros

§ La investigación se inició tras la localización de documentación sospechosa en un control policial en el centro de Almería

§ Los certificados falsificados fueron utilizados para lograr el alta indebida en el padrón municipal y solicitar la regularización administrativa

La Policía Nacional en Almería ha desarticulado un grupo asentado en la provincia dedicado a la obtención y utilización de certificados falsos de empadronamiento con la finalidad de regularizar de forma indebida la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.

La actuación, enmarcada en la OPERACIÓN HURÓN, ha culminado con la detención de tres varones como responsables de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La investigación fue desarrollada por el Grupo UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, dentro de las competencias específicas en la lucha contra redes de inmigración irregular y falsedades documentales.

El origen de las actuaciones se sitúa el presente mes de febrero, cuando un indicativo del grupo de reacción de noches que realizaba servicio en la zona centro de Almería, identificó a un individuo que mostraba una actitud sospechosa mientras circulaba en un vehículo. Tras su identificación, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversa documentación, entre la que figuraban autorizaciones de empadronamiento correspondientes a un cortijo situado en el barrio de Venta Gaspar, donde aparecían empadronadas varias personas de origen extranjero.

Los documentos presentaban claros indicios de manipulación, por lo que fueron intervenidos y remitidos al Grupo UCRIF para su análisis y verificación. A partir de ese momento se inició una investigación exhaustiva destinada a determinar la autenticidad de la documentación y su posible utilización en organismos públicos.

Las pesquisas permitieron constatar que los documentos habían sido falsificados a partir de originales y que su elaboración habría sido realizada por uno de los copropietarios del inmueble. Este individuo habría utilizado sin consentimiento la documentación personal del resto de copropietarios falsificando sus firmas, con el objetivo de empadronar en dicha vivienda a tres ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España, todo ello a cambio de importantes cantidades de dinero.

Asimismo, los investigadores comprobaron que la documentación falsificada fue presentada en la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería, logrando el alta indebida en el padrón municipal. Dicha inscripción generó efectos administrativos con plena validez jurídica al figurar en bases de datos oficiales. Posteriormente, los certificados obtenidos fueron presentados en la Oficina de Extranjería de Almería para solicitar la regularización administrativa.

Como resultado de la investigación, fueron detenidos dos ciudadanos extranjeros por su participación en un delito de falsedad documental al haber presentado y utilizado la documentación falsificada y días después, fue detenido el principal responsable de la trama por delitos de falsedad documental y favorecimiento de la migración ilegal.

El detenido fue puesto a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 6 de Almería.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación con el objetivo de localizar a otros posibles implicados y esclarecer la totalidad de los hechos relacionados con esta organización y recuerda que la falsificación documental y el favorecimiento de la inmigración irregular constituyen delitos graves que atentan contra el ordenamiento jurídico y el correcto funcionamiento de los sistemas administrativos públicos.