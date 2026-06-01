Cajamar refuerza su apoyo al sector de la restauración con una tarifa especial de TPV

Cajamar refuerza su apoyo al sector de la restauración con el lanzamiento de una nueva tarifa especial para TPV, diseñada específicamente para bares, restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida para llevar y otros negocios de restauración. Esta iniciativa se dirige tanto a clientes que no dispongan de un TPV como a nuevos clientes del sector, con el objetivo de ofrecer soluciones adaptadas a la operativa diaria de un ámbito clave para la economía y el empleo, agilizando la gestión de cobros, reduciendo el uso del efectivo y ofreciendo a los clientes una experiencia de pago rápida, cómoda y segura.

La nueva tarifa de TPV puede contratarse hasta el próximo 30 de agosto tanto en oficina como online a través del equipo de remoto especializado en comercios. De esta manera, presenta condiciones muy competitivas, entre las que destacan comisiones reducidas en función del tipo de tarjeta, tanto en operaciones nacionales como europeas e internacionales, así como la eliminación de la comisión de mantenimiento siempre que la facturación media mensual del TPV sea igual o superior a 600 euros. Con ello, Cajamar busca facilitar el control de costes y mejorar la rentabilidad de los negocios de restauración.

Como valor añadido, estos negocios contarán con el acompañamiento personalizado de un Gestor de Empresas, experto en el sector, que analizará cada caso de forma individual y asesorará en la elección de las soluciones de cobro y financiación más adecuadas para cada establecimiento. Todo ello se completa con un servicio de soporte técnico especializado con atención 24/7, garantizando un servicio integral, cercano y adaptado a las exigencias del día a día de la hostelería.

Cajamar pone a disposición del sector una amplia gama de TPV adaptados a cada tipo de establecimiento, que incluye terminales inalámbricos, fijos y móviles, dispositivos conectados a ordenador y soluciones de comercio electrónico. Estos equipos incorporan funcionalidades avanzadas como pago con tarjeta o Bizum, aplazamiento inmediato de compras, selección de divisa, envío de solicitudes de pago por email o SMS y acceso a financiación inmediata, anticipando el importe medio de la facturación del TPV, según las necesidades de liquidez del negocio, de forma ágil y sin necesidad de acudir a la oficina. Asimismo, Cajamar ofrece también estas soluciones al conjunto del tejido productivo, adaptándolas a las necesidades específicas de cada actividad.