La Guardia Civil detiene a dos varones como presuntos autores de un robo con violencia con la Técnica del Mataleón en La Mojonera

Los autores actuaban siguiendo el mismo “modus operandi”, empleando la técnica del MATALEÓN e incluso un arma de fuego

La Guardia Civil ha esclarecido tres delitos de robo con violencia e intimidación, que habían generado gran alarma social entre comerciantes y vecinos

En el marco de la operación “MATALIÓN” desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Almería, han detenido a dos varones como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia cometidos en la localidad de La Mojonera, hechos que habían generado una notable preocupación entre comerciantes y vecinos del municipio.

La actuación se enmarca dentro de las labores de prevención y control desarrolladas por la Guardia Civil de Almería, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito.

En el marco de los servicios permanentes de prevención y seguridad ciudadana, La Guardia Civil de Vícar (Almería), pone en marcha una actuación específica, tras la denuncia de varios robos con violencia en La Mojonera, donde los hechos seguían un mismo patrón en común, en el que dos individuos abordaban a sus víctimas en vía pública o en las inmediaciones de entidades bancarias, utilizando la técnica conocida como “mataleón”, consistente en agarrar a la víctima por detrás presionando el cuello con el brazo, mientras el otro autor registraba los bolsillos para sustraer efectos personales y dinero en efectivo. En uno de los casos, los autores llegaron a emplear un arma de fuego para intimidar a la víctima.

Fruto de las exhaustivas gestiones practicadas y una intensa labor de investigación, los agentes de la Guardia Civil lograron detener a los dos individuos, supuestos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación y ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial, del tribunal de Instancia de El Ejido.

La Guardia Civil recomienda extremar las medias de seguridad al retirar dinero en efectivo, no comentar públicamente las cantidades retiradas y desconfiar de personas que intenten distraer o entablar conversación de forma insistente en las inmediaciones bancarias, procurando no acudir en solitario cuando sean grandes extracciones.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física, ni la vida para defender bienes materiales, recomendando mantener la calma ante este tipo de situaciones, no oponer resistencia y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así mismo, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).