JARQUIL finaliza la estructura de las 72 viviendas de la primera fase del residencial ‘Artillería’ para Grupo ABU en Sevilla

La constructora concluye los trabajos estructurales de esta primera etapa dentro del ambicioso proyecto inmobiliario de 27.500 metros cuadrados que transformará el entorno de la Real Fábrica de Artillería, tras una inversión superior a los 130 millones de euros.

JARQUIL ha alcanzado un hito clave en la ejecución del exclusivo complejo residencial que promueve Grupo ABU en el distrito de Nervión, en Sevilla, tras completar con éxito la estructura de las 72 viviendas que integran la primera fase del proyecto. Las obras, que avanzan a un ritmo excelente, se desarrollan en un enclave estratégico delimitado por las calles Eduardo Dato, Jiménez Aranda y José María Moreno Galván.

Este desarrollo de obra nueva revalorizará el entorno de las antiguas naves de Santa Bárbara junto al puente de San Bernardo, un espacio de alto valor histórico considerado la nueva milla de oro de la capital hispalense. El complejo, calificado por el presidente de Grupo ABU, Jesús Vera, como «el proyecto residencial más ambicioso de los últimos quince años en la ciudad», supondrá una inversión global de más de 130 millones de euros, la generación de más de 900 puestos de trabajo y la transformación de una superficie total de 27.500 metros cuadrados.

Para Diego Chacón, Director General de Negocio de JARQUIL, la culminación de la estructura de esta primera fase consolida el compromiso de la constructora con los plazos y la calidad: «Completar la fase estructural del residencial ‘Artillería’ representa un paso estratégico fundamental en una de las promociones más importantes de Sevilla. Trabajar junto a Grupo ABU en un entorno de tan alto valor histórico nos exige los máximos estándares en arquitectura de vanguardia, seguridad y eficiencia constructiva. Seguimos avanzando con paso firme hacia las siguientes etapas del proyecto para cumplir rigurosamente con las expectativas de excelencia de la promotora y de los futuros propietarios».

Esta primera etapa del conjunto residencial se distribuye en un edificio moderno de planta baja más seis alturas y cubierta, organizado en cinco portales independientes para garantizar la máxima comodidad y privacidad de los residentes. El diseño de las viviendas, de 2, 3, 4 y hasta 5 dormitorios con superficies amplias y distribuciones eficientes, destaca por su luminosidad, ventilación natural y la integración de grandes terrazas privadas. Además, la constructora ejecutará 5.237 metros cuadrados de revestimiento exterior mediante un sistema de lamas de madera sintética de alta resistencia, diseñado para soportar la intemperie con altas prestaciones arquitectónicas.

El complejo residencial contará en su totalidad con 150 plazas de aparcamiento distribuidas en dos niveles bajo rasante con acceso rodado independiente, previsión para bicicletas, 73 trasteros, una urbanización interior privada con soportales y áreas ajardinadas, y una piscina comunitaria en la cubierta con solárium. Con el foco puesto en la eficiencia energética, JARQUIL reafirma su sólida capacidad técnica en la edificación residencial de alta gama en Andalucía.

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia, JARQUIL basa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUIL ejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

En la actualidad, JARQUIL cuenta con unos 620 trabajadores en plantilla, si bien crea más de 3000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras activas que tiene actualmente. Además, ha pasado de facturar 113 millones de euros en el año 2022 a cerrar el ejercicio 2025 con casi 245 millones de euros.