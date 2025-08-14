 El conductor arrojó una mochila a la cuneta al detectar el dispositivo policial, que contenía un arma con munición lista para ser disparada

 La Brigada de Policía Científica inició un estudio balístico para determinar si el arma está relacionada con otros hechos delictivos

 En el vehículo viajaban cinco personas, entre ellas tres menores de edad

La Policía Nacional en El Ejido interviene un arma de fuego con cinco cargadores y 35 cartuchos en un control policial nocturno, uno de los cartuchos se encontraba alojado en la recamara del arma y en disposición de ser disparado. Los hechos sucedieron durante un dispositivo de control desarrollado en la madrugada del pasado 5 de agosto.

A las 00:18 horas, un indicativo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) realizaba un control en la rotonda situada en Camino de Adra, próxima a la gasolinera de Ejido Oeste. El agente encargado de la cobertura previa observó cómo el conductor de un vehículo Renault Scenic descendía del mismo y arrojaba una mochila a la cuneta. De inmediato, y sin perderla de vista, alertó al resto de agentes del operativo.

El vehículo fue interceptado en la parte trasera de la citada gasolinera, viajando en su interior cinco ocupantes: el varón adulto que conducía y arrojó la mochila, una mujer adulta y tres menores de edad. La inspección de la mochila reveló que contenía una pistola Astra modelo 1921, de calibre 9 mm largo, con cachas nacadas blancas así como cinco cargadores —uno de ellos alojado en el arma— y 34 cartuchos adicionales, además del que se encontraba en la recámara.

En el registro superficial del conductor se halló un sexto cargador, incompatible con el arma intervenida. La Brigada de Policía Judicial de El Ejido instruyó diligencias por los hechos y la Brigada de Policía Científica realizó un reportaje fotográfico e inició el estudio balístico para determinar si el arma pudiera estar vinculada con algún hecho delictivo no resuelto.

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de El Ejido ha intensificado sus controles preventivos con el objetivo de detectar y retirar de la circulación armas ilícitas que pudieran encontrarse en posesión de terceras personas de forma ilegal.

El conductor y la señora que lo acompañaba, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de El Ejido, que decretó su libertad con cargos.