El Ayuntamiento de Adra amplía el parque móvil de la Policía Local con dos nuevas motos patrulla

Manuel Cortés: “Seguimos dotando a nuestra Policía Local con más medios materiales y humanos para que velen por nosotros, los abderitanos, con garantías”

El Ayuntamiento de Adra ha adquirido dos motos patrulla para seguir ampliando el parque móvil de la Policía Local. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado del edil de Seguridad y Movilidad, José Crespo, ha asegurado que “es prioritario para este equipo de Gobierno trabajar para garantizar la seguridad y tranquilidad en nuestra ciudad y eso pasa por cuidar a nuestra Policía Local, dotándoles de los medios necesarios para que velen por nosotros, los abderitanos y abderitanas, en las mejores condiciones”. Se trata de dos motos y el equipamiento necesario para lo que se ha invertido una cantidad superior a los 17.000 euros.

“Esta nueva adquisición permitirá a nuestros agentes de la Policía Local desarrollar sus labores policiales de control y gestión del tráfico rodado, así como de la seguridad ciudadana, proporcionando un servicio más eficiente. Algo que repercute de manera positiva en todos los ciudadanos de Adra”. Así, “estas motos vienen a mejorar la operatividad y movilidad de los servicios en zonas de difícil acceso, agilizando así la labor de este cuerpo”.

Estas motos, que son de gran cilindrada, cuentan con cámara delante y trasera y un sistema de grabación de vídeo y fotografías. En esta visita, alcalde y el edil han estado acompañados de la Inspectora Jefa, María Trinidad Pérez; el oficial, Ángel Parrilla; además de agentes del cuerpo local.

Nuevos agentes, coche patrulla y videocámara

Cabe recordar que, recientemente, el Consistorio ha incorporado un nuevo coche patrulla de los denominados SUV, con kit de detenidos y equipamiento para lo que se ha invertido una cantidad superior a los 43.000 euros. Un vehículo con el que el equipo de Gobierno de Manuel Cortés ha continuado su línea de trabajo de contribuir con la flota policial a la sostenibilidad del planeta, ya que los vehículos de los que dispone el cuerpo son eficientes y menos contaminantes. Asimismo, la Policía Local cuenta ahora con una sala de control con más de 40 videocámaras. Además, el cuerpo ha sumado este año seis nuevos agentes, que tras superar unos meses de formación, se incorporarán oficialmente a la plantilla de la Policía Local de Adra antes de que acabe 2025.