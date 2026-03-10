Actuación preventiva en coordinación con la ONG Cepaim

§ La Brigada Local de Extranjería y Fronteras impulsa una actuación preventiva dirigida a mujeres en situación de especial vulnerabilidad

§ La iniciativa, desarrollada en coordinación con la ONG Cepaim, informa sobre los métodos de captación de las redes de explotación sexual y los canales seguros de denuncia

La Policía Nacional en El Ejido refuerza la prevención frente a la trata de seres humanos con charlas informativas dirigidas a mujeres en situación vulnerable, en el marco de una actuación coordinada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, sin que se haya registrado infracción penal alguna.

La Comisaría de El Ejido tuvo conocimiento de que en un hostal de la localidad se encontraban alojadas de manera temporal mujeres y familias con hijos recién llegadas a territorio nacional, cuya acogida e integración social está siendo gestionada por la ONG Cepaim.

Ante la situación de especial vulnerabilidad en la que pueden encontrarse estas mujeres —debido a factores como la situación administrativa irregular, el desconocimiento del idioma, la carencia de recursos económicos o la ausencia de red familiar en España— la Brigada Local de Extranjería y Fronteras elevó propuesta a la Jefatura de la Comisaría para desarrollar una acción preventiva específica.

Una vez autorizada la iniciativa, agentes especializados contactaron con responsables de la ONG Cepaim, quienes valoraron positivamente la propuesta, acordándose la celebración de varias sesiones informativas diferenciadas por grupos de procedencia.

Durante las charlas, los agentes explicaron de forma clara y accesible cuál es la función de la Policía Nacional en la prevención y persecución de la trata de seres humanos y la explotación sexual. Asimismo, se expusieron los principales métodos utilizados por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, entre los que destacan: La captación mediante falsas promesas laborales, el uso del miedo a una posible denuncia y expulsión del país, las amenazas físicas o verbales o la utilización de prácticas coercitivas vinculadas a creencias como la brujería o el vudú para someter psicológicamente a las víctimas.

Los agentes incidieron en la importancia de no ceder ante presiones ni amenazas y recordaron que las víctimas de trata cuentan con protección legal en España.

Finalmente, se facilitó información sobre los recursos disponibles para denunciar cualquier indicio relacionado con la trata de seres humanos, poniendo en conocimiento de las asistentes que pueden acudir a la Policía Nacional, Guardia Civil, organizaciones no gubernamentales, trabajadores sociales o cualquier otro canal seguro.

La actuación se ha desarrollado en la localidad de El Ejido (Almería), con carácter estrictamente preventivo y sin que conste la detención de persona alguna ni la intervención de efectos de interés.

La Policía Nacional mantiene su compromiso permanente en la lucha contra la trata de seres humanos, reforzando la prevención y la protección de las personas más vulnerables mediante actuaciones de proximidad y coordinación con entidades sociales.