La selección española de 3×3 masculina asistirá a la Champión Cup en Bangkok (Tailandia) con Raúl Fernández como entrenador

El entrenador almeriense Raúl Fernández ha sido convocado como entrenador de la selección española masculina de 3×3 que asistirá a la segunda edición de la Champión Cup que se disputará del 13 al 15 de marzo en la ciudad de Bangkok en Tailandia, la selección española asiste a este torneo gracias a ser la actual campeona del mundo de la modalidad, titulo conseguido el pasado año en Mongolia.

Al evento asisten 8 equipos femeninos y 8 masculinos, España ha quedado encuadrada en el grupo de Lituania, Serbia y los anfitriones de Tailandia. Antes de viajar la selección se ha concentrado en Zaragoza con Los cuatro campeones del mundo, Guim Expósito, Carlos Martínez, Iván Aurrecoechea y Diego de Blas, más cuatro especialistas como José Antonio Blázquez, Javier Herrero, Isaac Mayo y Jaume Zanca siendo el seleccionador Pedro Meléndez.

El entrenador dice “Estoy muy feliz de que la federación española de baloncesto siga contando conmigo. Personalmente poder entrenar con la selección es un honor y orgullo y volver a poder vivir una competición internacional es maravilloso.”