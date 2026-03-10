Jesús Carmona y su ‘Baile de bestias’ llegan al Apolo este viernes con ‘Trasladanza’ y con todas las entradas agotadas

Se trata de la segunda de las cinco citas mensuales con esta iniciativa que organiza Butaka 13 Producciones junto al Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Fundación SGAE

El renombrado bailaor Jesús Carmona, aclamado internacionalmente como uno de los mejores bailaores de su generación, tanto por su virtuosismo en el escenario como por haber sido reconocido, entre otros, con el ‘Premio Benois de la Danse’ o el ‘Premio Nacional de Danza’, llega a Almería con su exitoso espectáculo ‘Baile de Bestias’ este viernes, 13 de marzo, a las 20.30 horas en el Teatro Apolo.

Era el gran ‘cabeza de cartel’ de la segunda edición del ciclo Trasladanza y se han cumplido todas las expectativas: ‘entradas agotadas’. Se trata de la segunda de las cinco citas de esta temporada de esta iniciativa organizada por Butaka 13 y el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de Fundación SGAE.

‘Baile de bestias’, propuesta creativa de Jesús Carmona, se define como un espectáculo que nace de la necesidad de dar un paso más hacia la verdad más absoluta del artista. La vuelta hacía el movimiento primario y su aceptación, para después alejarse de él y mirarlo con perspectiva tras la complejidad adquirida con la experiencia de los años.

Para este trabajo el bailaor nacido en Barcelona compartirá escenario junto al multiinstrumentista Manu Masaedo, quien creará en escena espacios sonoros y lugares musicales con los que viajar a un mundo onírico. Un bosque de sentimientos donde dos individuos dialogan y desafían a sus bestias interiores para terminar convirtiéndolas en movimiento, emoción y belleza.

Jesús Carmona ha contado también con la colaboración de Ferrán Carvajal en la dramaturgia, la escenografía corre a cargo de Emilio Valenzuela, la iluminación de Luis Perdiguero y el vestuario es de José Ventura & Visori.

“Trasladanza se confirma por segundo año como una excelente forma de disfrutar de la expresión corporal de la danza con una variedad de espectáculos de gran calidad, donde podremos aprender también de sus diferentes disciplinas confluyendo con la escena”, recuerda el concejal de Cultura, Diego Cruz, animando a almerienses a disfrutar de la actividad, “como viene haciendo durante todo el trimestre”.

Un ciclo de calidad y amor por la danza

Este nuevo ‘todo vendido’ da continuidad a la tónica habitual de toda la anterior edición del ciclo Trasladanza el pasado 2025 y también en la primera de este año el pasado mes de febrero con ‘La Danzaora’ de Laura Fúnez.

La tercera parada será con la compañía La Monto que llegará el 17 de abril con ‘Next To My Skin’, en este caso danza contemporánea. El 22 de mayo será el estreno absoluto de ‘Pleita’, de la almeriense nijareña Marta Bonilla, que mezclará folclore y flamenco. Trasladanza cerrará se segunda edición el 12 de junio con Mariana Collado, junto con Lucio Baglivo y Alfonso Acosta, en ‘Un patético amor desconocido’. Otro estreno absoluto que aúna teatro, danza contemporánea y flamenco.

Las entradas para la tercera, cuarta y quinta convocatoria con el ciclo están teniendo un gran ritmo de venta. Por el momento siguen disponibles tanto en la página del Área https://almeriaculturaentradas.es/ como en la taquilla del Apolo, con un precio anticipado de doce euros. Si quedarán butacas también estarán disponibles en la taquilla del propio Apolo desde una hora antes del inicio de la representación, en este caso con un precio de quince euros.